Basket, Allianz Trieste in fascia 2 con l’incognita neopromosse

TRIESTE Con l'inizio della preparazione e in attesa delle prime amichevoli che porteranno le squadre all'esordio in programma nella prima domenica di ottobre, la serie A alza il sipario sulla nuova stagione. Anche quest'anno Armani Milano e Segafredo Bologna faranno corsa a sè, con organici di assoluta qualità costruiti per affrontare il doppio impegno campionato-Eurolega. Curiosità per vedere all'opera la nuova e rinnovata Reyer Venezia, alle spalle di questo terzetto il mercato ha dato segnali importanti confermando le ambizioni di Bertram Tortona e Germani Brescia. Rinforzate rispetto allo scorso anno Dinamo Sassari e HappyCasa Brindisi si candidano per tornare a recitare un ruolo di primo piano, partono con ambizioni da play-off anche Unahotels Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento. In seconda fascia, previsione che andrà poi verificata sul campo, assieme a Trieste partono in questo momento Carpegna Pesaro, Nutribullet Treviso e Ge.Vi Napoli. Tutto da verificare l'impatto delle neopromosse con Tezenis Verona e Givova Scafati che hanno comunque lavorato bene sul mercato cercando di adeguare il roster della passata stagione per affrontare uno dei campionati di A più competitivi degli ultimi anni.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO: PM: Kevin Pangos (Zenit), Naz Mitrou-Long (Brescia), Tommaso Baldasso, G: Devon Hall, Billy Baron (Zenit), Stefano Tonut (Venezia), AP: Shavon Shields, Gigi Datome, Davide Alviti, AG: Nicolò Melli, Deshaun Thomas (Bayern), Giampaolo Ricci. C: Kyle Hines, Brandon Davies (Barcelona), Paul Biligha. All. Messina.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: PM: Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Nico Mannion, Michele Ruzzier, G: Milos Teodosic, Iffe Lundberg (CSKA), Marco Belinelli, AP: Kyle Weems, Awudu Abass, Isaia Cordinier, AG: Tornike Shengelia, Semi Ojeleye (Clippers), Jordan Mickey (Zenit), Leo Menalo (Stella Azzurra Roma)C: Mam Jaiteh, Ismael Bako (Manresa), Gora Camara. All. Scariolo.

GERMANI BRESCIA: PM: Troy Caupain (Darussafaka), Tommaso Laquintana, G: Amedeo Della Valle, C.J. Massinburg (Limoges), David Cournooh (Scafati), AP: John Petrucelli, Nicola Akele (Treviso), David Moss, AG: Kenny Gabriel, Christian Burns, C: Michael Cobbins, Tai Odiase (Oldenburg). All. Magro.

BERTRAM DERTHONA BASKET: PM: Semaj Christon (Ulm), Leonardo Candi (Reggiana), Riccardo Tavernelli, G: Demonte Harper (Limoges), Ariel Filloy, AP: JP Macura, Nicolò Filoni AG: Mike Daum, Luca Severini, C: Leon Radosevic (Bayern Monaco), Tyler Cain, Leonardo Okeke (Casale). All. Ramondino.

UMANA REYER VENEZIA: PM: Marco Spissu (Unics Kazan), Jayson Granger (Baskonia), Andrea De Nicolao, G: Allerik Freeman (CSKA), Riccardo Moraschini (Milano), AP: Derek Willis (Badalona), Michael Bramos, AG: Jordan Parks (Napoli), Jeff Brooks, Matteo Chillo (Treviso), C: Mitchell Watt, Amedeo Tessitori (Virtus Bologna), Yankuba Sima (Manresa). All. De Raffaele.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: PM: Gerald Robinson, Stefano Gentile, Massimo Chessa, G: Filip Kruslin, Chris Dowe (Bamberg), AP: Eimantas Bendzius, Giacomo Devecchi, AG: Jamal Jones (Bahcesehir), Kaspar Treier, C: Chinanu Onuaku (Bnei Herzliya), Ousmane Diop, Luca Gandini. All. Bucchi.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: PM: Andrea Cinciarini, Alessandro Cipolla, G: Robertson (Monbus Obradoiro), Kassius Sacar Anim (Bayreuth), Michele Vitali (Venezia), Gabriele Stefanini (San Francisco Dons), AP: Osvaldas Olisevicius, Arturs Strautins, AG: Nate Reuvers (Cibona), Momo Diouf C: Michael Hopkins. All. Menetti.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: PM: Davide Moretti, Matteo Tambone, G: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (Legia Varsavia), Riccardo Visconti (Brindisi), AP: Carlos Delfino, Vassilis Charalampopoulos (Fortitudo), AG: Kwan Cheatham (Fuenlabrada), Valerio Mazzola (Venezia), C: Dejan Kravic (Unicaja Malaga), Leonardo Totè. All. Repesa

PALLACANESTRO TRIESTE: PM: Corey Davis, Stefano Bossi (Urania), G: Frank Bartley IV (Ironi Ness Ziona), Frank Gaines (Benfica) AP: Luca Campogrande, Lodovico Deangeli, AG: AJ Pacher (Ferrara), Alessanro Lever, C: Giovanni Vildera (Ferrara). All. Legovich.

NUTRIBULLET TREVISO. PM: Ike Iroegbu (Hapoel Galil Elyon), Alessandro Zanelli (Brindisi), G: Adrian Banks (Trieste), AP: Michal Sokolowski, Alvise Sarto (JB Monferrato), AG: Paulius Sorokas (Varese), Mikael Jantunen (Oostende), C: Derek Cooke (Hapoel Gilboa), Alessandro Simioni (Ravenna). All. Nicola.

HAPPY CASA BRINDISI: PM:Ky Bowman (Austin Spurs, Bruno Mascolo (Derthona), G: Marcquise Reed (BCM Gravelines), Joonas Riisma (Pistoia), AP: Jason Burnell, Dikembe Dixson (Monthey), AG: Junior Etou (Hapoel Be’er Sheva), Jordan Bayehe (Cantù), Andrea Mezzanotte (Trento), C: Nick Perkins. All. Vitucci.

OPENJOMETIS VARESE: PM: Colbey Ross (Nymburk), Giovanni De Nicolao, Matteo Librizzi, G: Markel Brown (Anversa), Tomas Woldetensae, Jaron Johnson, AP: Justin Reyes, Giancarlo Ferrero, AG: Nicolò Virginio, C: Tariq Owens (Long Island Nets), Guglielmo Caruso. All. Brase.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: PM: Diego Flaccadori, Toto Forray, G: Matteo Spagnolo (Cremona) , Luca Conti, AP: Trent Lockett (Chemnitz), AG: Andrejs Gražulis (Trieste), Mattia Udom (Brindisi), C: Darion Atkins (Chemnitz), Maximilian Ladurner.

GEVI NAPOLI: PM: David Michineau (Metropolitans 92), Jordan Howard (Strasburgo), G: Robert Johnson (Cantù), Lorenzo Uglietti, AP: Elijah Stewart (Cluj), Nicolò Dellosto (Cento) AG: Kaiser Gates ( Hapoel Gerusalemme), Simone Zanotti (Pesaro), C: JaCorey Williams (JL Bourg), Andrea Zerini. All. Buscaglia.

TEZENIS VERONA: PM: Matteo Imbrò (Treviso), Alessandro Cappelletti (Udine), G: Karvel Anderson, Davide Casarin, Liam Udom, AP: Wayne Selden Jr (Ironi Ness Ziona), Alessandro Ferrari (Borgomanero), AG: Aric Holman (Austin Spurs), Xavier Johnson, Guido Rosselli, C: Taylor Smith (Mornar Bar), Francesco Candussi. All. Ramagli.

GIVOVA SCAFATI: PM: Julyan Stone (Venezia), Diego Monaldi, G: Doron Lamb (Pesaro), Riccardo Rossato AP: Myke Henry (Iraklis), Iris Ikangi, AG: Kruize Pinkins (Limoges), Aristide Landi (Torino), C: Trevor Thompson (Zadar), Quirino De Laurentiis. All. Rossi.