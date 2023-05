Sbarca sul web la Trieste raccontata da @Mi tra selfie e hashtag

TRIESTE Chi è Mi? Anzi @Mi#Trieste? Una giovane triestina molto social, uscita dalla matita e dai colori dell’illustratore Max Calò. Una ragazza della Generazione Z che adora i selfie e comunica con i suoi amici e col mondo attraverso gli #.

Gira per Trieste, va al mare, cena fuori con i suoi coetanei, si ritrova con la compagnia per l’aperitivo, sempre immortalando ogni momento della sua vita e postandolo su Instagram, il social su cui riceve in tempo reale altrettante immagini e informazioni dai suoi amici.

Non solo. Con un #, che è una sorta di infinita piazza virtuale, si ritrova in luoghi e insieme a persone del tutto sconosciute, a partecipare a un momento e a un’inquadratura della loro vita.

Con @Mi, l’altra grande protagonista di questa storia è Trieste. Attraverso le vignette disegnate da Max Calò seguiremo sulla bacheca Instagram del Piccolo le avventure della ragazza nella sua città, scopriremo che cosa ama mangiare, dove fa shopping, dove prende il sole, che mostre le piace visitare.

Quattro vignette disegneranno una breve avventura urbana di @Mi, che l’ultimo sabato del mese ritroveremo integrale in un paginone a fumetti del Piccololibri. Sui social i lettori, attraverso gli #, potranno anche loro partecipare alla vita di @Mi e condividerei loro scatti.