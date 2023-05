Ilpiccololibri racconta di quando Sandro Bolchi visitò il museo di Servola

TRIESTE La sera del 30 settembre 1976, su invito di don Dušan Jakomin, parroco di Servola, il regista Sandro Bolchi andò a visitare il museo etnografico di Servola. Bolchi visitò il museo, e fu colpito dal forno dove si cuoceva il pane. Tornato a casa si mise al tavolino e scrisse un racconto, la “Portatrice di pane”, in cui si immagina bambino in una casa in via Franca dove ogni mattina da Servola arriva una pancogola con il suo cesto di pane caldo. Il racconto uscì qualche mese dopo in una pubblicazione a cura dell’Italsider intitolata “Tempo di Servola”, corredata da otto litografie del pittore triestino Marino Sormani.

L’episodio lo racconta Paolo Marcolin nell’Effemeride che fa da copertina all’inserto Ilpiccololibri, in edicola sabato 13 maggio all’interno del supplemento Tuttolibri della Stampa, in vendita assieme a “Il Piccolo”. Nelle sette pagine del Piccolibri a cura della redazione Cultura del “Piccolo”, troviamo poi un ritratto a firma Cristina Bongiorno di Renato Biasutti (1878 - 1965). Nato a San Daniele del Friuli sotto l’Impero Austriaco, Biasutti fu autore dell’opera “Le razze e i popoli della terra” (1941), una mappa geografica delle differenze umane che a dispetto dell’epoca andava conto il concetto di razzismo propagandato dal fascismo, che però se ne appropriò ai suoi fini, del resto con il beneplacito dello stesso Biasutti, che dopo la guerra, nell’Italia repubblicana, divenne Accademico dei Lincei.

Altro personaggio da ricordare è Giovanni Battista Marzuttini, pittore, musicista, compositore e inventore di strumenti musicali di cui ricorrono i 160 anni dalla nascita. Ne traccia un profilo biografico sulle pagine del Piccololibri Alessio Screm, che lo definisce personaggio “senza uguali, irrequieto, polivalente e fin dall’infanzia alla ricerca di sè, persino disadattato in gioventù”.

Le due doppie pagine in chiusura di inserto sono dedicate la prima a un lunga intervista, di Alberto Rochira, a Peter Lord, padre dell’universo creativo degli Aardman Studios, i creatori del film di animazione “Galline in fuga” e altre animazioni di fama mondiale. Peter Lord parla in occasione dlla mostra allestita al Paff!, il museo del fumetto di Pordenone, tutta dedicata agli Aardman Studios. L’altra intervista, di Fiora Palazzini, è a Cristina Gregori, fisioterapista che vive in Finlandia: una dei tanti triestini che hanno scelto di vivere e lavorare lontano da Trieste.