INTERLINEE

L’esploratore britannico viaggiò in Dalmazia e scrisse un best-seller sulle terre adriatiche

John Gardner Wilkinson aveva iniziato la sua carriera alla Indiana Jones a 24 anni vivendo in una tomba in Egitto. Poi era partito da Trieste per scoprire le coste orientali. Inviperito contro la burocrazia austriaca

Marta Herzbruch