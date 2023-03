Ornella Volta, la giornalista triestina a Parigi che amava i vampiri così rivoluzionari

Giornalista, saggista e musicologa, ha conosciuto Tristan Tzara e Andre Breton, è stata amica di Sordi e Fellini, ha scritto diversi libri sui vampiri, ha dedicato quarant’anni allo studio di Erik Satie, di cui è stata una specialista mondiale.

Che vita interessante deve avere avuto Ornella Vasio, meglio conosciuta col cognome del marito, Volta, nata a Trieste all’alba del 1927 e vissuta a Parigi dalla fine degli anni Cinquanta. Un’esistenza lunga (è morta a novant’anni), ricca di interessi, di passioni intellettuali e di incontri straordinari. Di Trieste ha raccontato, in un’intervista rilasciata a Paolo Lughi e comparsa sul Piccolo del 2016, pochi giorni prima di compiere 90 anni, di avere avuto in dote dalla città di frontiera quel sentirsi mitteleuropea prima ancora che italiana o francese.

Trasferitasi con la famiglia a Milano, finito il liceo avrebbe voluto fare l’architetto. Una professione che il padre però osteggiava, ritenendo s’addicesse poco a una donna. Ma Ornella non era tipo da farsi tarpare le ali e se ne va a Parigi, con l’intenzione di studiare architettura. La curiosità e la voglia di conoscere nuovi campi è una caratteristica che avrebbe mantenuto sempre, così dalla squadra e compasso vira ben presto sul cinema. Decide di diventare regista, torna in Italia per iscriversi al Centro sperimentale di cinematografia. Ma anche qui si scontra con il maschilismo della società italiana di quegli anni. Altro che regista, le fanno capire che al massimo potrà fare la segretaria di edizione. Lei lavora per Comencini nel film “La bella di Roma” e poi decide di chiudere anche con il cinema.

Nel frattempo ha conosciuto un uomo, si chiama Pablo Volta e ha anch’egli una storia interessante. È nato nel 1926 a Buenos Aires. Il padre è un giornalista di Lucca, Sandro Volta, redattore di un quotidiano in lingua italiana. In Argentina Sandro ha sposato Ada Noacca, la coppia ha avuto un figlio, Pablo, col quale torna nel 1932 in Italia. Mentre Sandro scrive su testate dal taglio paesano e combattivo, come “l'Italiano” di Leo Longanesi e “Il Selvaggio” di Mino Maccari, diventando un maestro di stile per un genere di prosa ai confini dell'elzeviro, il giovane Pablo compie i suoi studi tra Roma, Torino, Lucca e Viareggio. Durante la guerra, tra il 1944 e il 1945 Pablo combatte con i partigiani sulle Alpi Apuane e partecipa alla liberazione di Modena. A guerra finita comincia a interessarsi di fotografia. Esegue i primi scatti nella Berlino devastata dai bombardamenti. Rientrato in Italia, si occupa di cronaca nera e di cinema, comincia a collaborare con il settimanale “Il Mondo” di Pannunzio ed è tra i fondatori della Fotografi Associati, prima cooperativa di fotografi in Italia.

Una volta che Ornella e Pablo si sposano, la coppia si trasferisce a Parigi. A invitarli è il papà di Pablo, che intanto è diventato corrispondente dalla capitale francese per La Stampa. Mentre Pablo fotografa scrittori, artisti e intellettuali e realizza documentari per la Rai, Ornella si dà al giornalismo. L’opportunità le viene dal suocero che è un collezionista di arte africana e un ammiratore delle avanguardie del '900, amico personale di Tristan Tzara. Così Ornella conosce gli ultimi mostri sacri tra i dadaisti e i surrealisti. Traduce la prima edizione italiana dei "Manifesti del dadaismo e Lampisterie" e porta addirittura il figlio Matteo, che ha sei anni e ha scritto qualche poesia, da Tzara, che prende i fogli e comincia a declamare quei versi infantili. Ornella e Pablo sono un punto di riferimento per gli intellettuali italiani. A casa loro passano in tanti, come Flaiano e Feltrinelli, venuti a cogliere i primi vagiti della Nouvelle vague, il movimento dei giovani registi che sta rivoluzionando il cinema.

Ornella conosce Roger Vadim, che ha da poco divorziato da Brigitte Bardot e ha finito di girare un film su una vampira dal titolo ‘Et mourir de plasir’ (‘Il sangue e la rosa’ nell’edizione italiana) e gli chiede di scrivere l’introduzione a un’antologia di ottocento pagine, ‘I vampiri tra noi’, che Ornella ha curato per le edizioni Feltrinelli. Ornella dirà di essere finita nel mondo di Dracula per caso, per rispondere alla richiesta di un redattore della casa editrice milanese. Ma il suo metodo, informarsi su quello di cui deve occuparsi nel modo più completo possibile, la conduce a diventare una vera esperta della materia. Tanto che un paio d’anni dopo, è il 1962, esce “Le Vampire”, un documentatissimo trattato storico sui vampiri che al suo apparire fa scandalo. “Le Vampire” viene prima vietato ai minori, poi interdetto alla vendita, e infine dissequestrato solo nel ’74. “Il sangue e la morte, l’erotismo e la paura sono le componenti dell’universo vampirico”, si legge. “Quello che mi ha sempre interessato di più nel vampirismo”, aveva detto Ornella nell’intervista del 2016, “è che il vampiro e le figure fantastiche sono un’opposizione alla realtà convenzionale, spesso portatrici di una visione ‘engagé”. Dopo i vampiri lo spirito ribelle di Ornella trova un’altra occasione per manifestarsi. E che occasione: è il maggio ’68, Parigi e poi l’Europa sono animate dalla rivolta degli studenti, le città percorse da cortei, agitazioni sindacali, dibattiti. Lei segue, curiosa e partecipe, quei giorni e annota tutto, da una dichiarazione della CGT, il sindacato di sinistra, a un film di Godard. L’anno dopo esce per Longanesi ‘Diario di Parigi’, una cronaca apparentemente neutrale di quegli avvenimenti, ma che contiene una ‘nota liminare’ in cui Ornella usa parole rivoluzionarie. “Oggi un atto sano sarebbe la distruzione di una certa cultura, come si è sempre fatto quando c’erano delle cose da dire. Non a caso l’altra volta in cui si è chiusa la Sorbona era il 1789”, scrive. E, ancora più scopertamente: “Agli intellettuali non resta che esprimersi con qualche gesto elementare e comprensibile a tutti, anche alla reazione più ottusa, per esempio tirando le pietre”. —