Quando la Provincia di Gorizia venne soppressa a causa della concentrazione slava e comunista

Sono settantamila gli elettori (solo maschi, dai 21 anni in su, le donne non votano) delle Nuove province chiamati alle urne il 15 maggio 1921 per l’elezione della Camera del Regno d’Italia. Le Nuove province sono le “terre redente” della Venezia Giulia. Per strapparle all’aquila bicipite i Savoia non hanno esitato a sacrificare centinaia di migliaia di giovani vite. Prima nelle spallate, poi nelle battaglie: dodici in tutto sulla fronte dell’Isonzo. Seconda e Terza Armata. Dei 70 mila elettori delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Istria 50 mila sono di lingua slovena.

Gli altri di lingua italiana, non necessariamente “italiani”. Ci sono da eleggere 15 deputati: 6 in Istria, 4 a Trieste e 5 a Gorizia. Il Partito nazionale fascista non esiste ancora, i fasci sì. Tempo un anno irromperanno sulla scena nazionale con la Marcia su Roma. La Venezia Giulia è italiana dal marzo precedente alle elezioni: il 20 la festa dell’Annessione con tanto di passerelle reali.

Delle Nuove province quella di Gorizia è la più estesa. Si allarga dalla laguna di Grado fino alla Slovenia orientale confinando con la provincia dell’Istria; la piccola Trieste è una sorta di enclave con sbocco sul mare fino a Duino. Anche nello sviluppo verticale non si scherza: è assorbito il Tarvisiano e oltre. L’antica Contea di Gorizia e di Gradisca viene trattata con i guanti. L’esito delle elezioni è clamoroso, soprattutto nella circoscrizione di Gorizia. Stravince la Concentrazione slava con 34.639 voti, seguiti dai Comunisti (10.111), Blocco Nazionale (4743), Socialisti (4290), Partito Popolare (2526) e Repubblicani (1408). Una batosta del genere non era pronosticabile neppure dal più realista e pessimista degli esponenti del Blocco Nazionale (di cui i fasci erano la frangia più estremista). La sconfitta dell’ala nazionalista nella circoscrizione di Gorizia è un’onta per il nuovo prefetto Crispo Moncada, che alla sede prefettizia centrale di Trieste ha preteso l’istituzione di due sottoprefetture a Gorizia e in Istria.

A Gorizia Moncada rende la vita difficile al Commissario provinciale Pettarin e all’arcivescovo Sedej, impegnati a privilegiare il dialogo tra le varie componenti nazionalistiche presenti in città per creare le premesse dello sviluppo economico della martoriata Gorizia. In realtà le accuse verso i due sono di ben più ampia portata. La ferita dei nazionalisti provocata dalla debacle elettorale per la Camera è in parte suturata dall’esito delle elezioni comunali di Gorizia, nel gennaio del 1922. Vince con 65 per cento dei voti il Comitato cittadino in cui sono confluiti liberali, fascisti e popolari.

La circoscrizione di Gorizia è rappresentata alla Camera da quattro deputati della Concentrazione slava (l’avvocato Giuseppe Wilfan, don Virgil Scék, il possidente Josiph Lavrencic e l’avvocato Karel Podgornik) e uno Comunista, Giuseppe Tuntar, direttore della locale Cassa malattia. Solo Tuntar opera stabilmente a Gorizia, gli altri sono – come si dice oggi – dei visitors.

Il 18 gennaio 1923 viene pubblicato il decreto con cui si sopprime la Provincia di Gorizia. La parte maggiore finisce alla Provincia di Udine, il resto a quella di Trieste, compreso il Monfalconese che trova consolazione nell’abbraccio di Trieste, di cui la “città dei cantieri” è un’appendice industriale da ben prima l’apertura del cantiere navale dei Cosulich nel 1907. Gorizia riavrà la sua provincia dal 2 gennaio 1927, alquanto limitata però rispetto ai confini precedenti. Restano alla provincia di Trieste Monfalcone, Sesana, Postumia, Senosecchia, Grado e Isola Morosini. Quella di Udine si tiene il Tarvisiano, il Cervignanese e Chiopris Viscone. Le variazioni dei confini della Provincia di Gorizia non sono finite. L’attuale profilo risale grosso modo al 17 settembre 1947 quando l’Italia issa il Tricolore sulla Venezia Giulia. Il confine di Stato è posto a Duino con la Zona B del Territorio libero di Trieste sotto il controllo del Governo militare alleato. Il Monfalconese resta in provincia di Gorizia anche dopo il ritorno di Trieste all’Italia nell’ottobre 1954.

La soppressione del 1923 della Provincia di Gorizia ha avuto diverse letture. La prima riguarda la decisione del fascismo, al governo, di togliersi dalla Venezia Giulia la spina nel fianco costituita dall’alta concentrazione di sloveni. “Diluiti” nella Provincia di Udine non possono più nuocere. La seconda riporta invece all’antica rivalità tra Udine e Gorizia, all’epoca sostanzialmente equivalenti come numero di residenti. Una lotta intestina allo stesso Pnf, con i gerarchi goriziani considerati troppo morbidi con gli slavi e di fatto commissariati dal fascio triestino.

Ancora oggi, periodicamente, Gorizia sembra soffrire la sindrome dell’accerchiamento, immotivata visto l’enorme potenziale cultural-turistico che detiene. Con il Monfalconese i rapporti sono di ben celata diffidenza ma per fare le cose assieme non serve essere per forza essere amici. L’appuntamento con la capitale della Cultura 2025 svelerà se Gorizia ha sepolto sul serio gli antichi timori sui vicini di casa.