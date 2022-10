Sul PiccoloLibri la storia di Thayer, il console Usa a Trieste che dedicò la vita a Beethoven

TRIESTE Un necrologio comparso nello scorso agosto sul Corriere della Sera, sfuggito ai più. Piero Raffaelli, fotoreporter dell’Europeo, da anni aveva voltato le spalle a Trieste, la sua città. Classe 1937, dopo gli inizi nello studio di Ugo Borsatti, aveva scelto di spostarsi a Milano per cominciare una lunga e importante carriera di narratore civile per immagini della storia italiana.

Al ricordo del fotografo triestino, firmato da Claudio Ernè, è dedicato il paginone centrale dell’inserto Piccololibri, che esce domani in allegato al giornale all’interno del fascicolo di critica letteraria Tuttolibri della Stampa. Nei primi anni Settanta, quando ormai era in via di esaurimento l’epoca d’oro dei settimanali e dei reportage, Raffaelli impara “a indagare insieme ai giornalisti”. Il suo obiettivo si fissa sulle comunità straziate dal terremoto in Friuli, sul sangue della stagione delle stragi, sui processi, sul dilagare dell’eroina tra i giovani, sui manicomi spalancati da Basaglia, per spingersi fino in Venezuela a fotografare i cercatori d’oro nella città di Las Claritas, dove non esistono leggi e tutti girano armati. Che fine farà ora il suo archivio, che lui stesso confessava a Ernè di essere riluttante a riaprire?

Anche il pittore Arturo Fittke (1873-1910) aveva cercato di abbandonare Trieste, ma l’improvvisa perdita del padre, avvenuta mentre studiava all’Accademia di Belle Arti di Monaco, l’aveva costretto a rientrare in città. La sua breve e inquieta parabola, conclusasi con un colpo di pistola sul treno che lo riportava a casa da Graz, dove era andato a curare i suoi fantasmi, è ripercorsa sul Piccololibri da Franca Marri, che si sofferma sui colori, le luci, i dettagli della pittura di Fittke, sul sogno di raggiungere e dipingere Parigi, sul tormento di una vita avvilita dal lavoro alle Poste e da una città, Trieste, che gli appariva bloccata in un “vile torpore”, le cui esposizioni d’arte giudicava “stomachevoli”.

Nel cimitero evangelico di Trieste, in una tomba decorata con una lira, riposa “il più grande biografo di Beethoven”, Alexander Wheelock Thayer, console degli Stati Uniti nel 1865, sotto l’impero asburgico, e autore di tre tomi dedicati al compositore e di un quarto rimasto incompiuto. Così lo ricorda l’iscrizione posta sulla sua casa triestina, Palazzo Ralli. Ne scrive sull’inserto Alex Pessotto, raccontando la passione divorante che portò Thayer da Boston, dove aveva studiato materie giuridiche ad Harvard, in Europa, con l’obiettivo di ricostruire la vita di Beethoven, più sotto il profilo dell’uomo che dell’artista, senza i pregiudizi, gli stereotipi, gli errori che aveva trovato nelle altre biografie. Nella sua casa in Riva Grumula il console mise mano alla sua imponente opera, interrotta dalla morte avvenuta nel 1897, a 79 anni. La sua tomba è stata rinnovata nel 2010 da Luigi Bellofatto, ingegnere e biografo di Thayer, che ha collaborato anche alla mostra dedicatagli nel 2010 dalla Beethoven-Haus di Bonn, istituzioni al cui sostegno il console aveva devoluto i fondi di un “grande concerto corale e orchestrale” organizzato il 5 maggio 1890 al Rossetti.

Completano lo sfoglio del Piccololibri un ritratto dello scrittore e film maker Thomas Harlan, figlio di Veit, il più famoso regista nazionalsocialista, amico personale di Hitler. Marta Herzbruch ne racconta il ripudio della figura paterna e l’attività di cineasta della “nuova sinistra”, premiato dal festival triestino I Mille Occhi nel 2010, e approfondisce il romanzo “Rosa”, una discesa nelle turpitudini del nazismo, la cui trama si svolge anche a Trieste. Infine, un’intervista di Elsa Nemec allo scrittore austriaco Josef Wallner, che parla e scrive come se l’impero asburgico non fosse mai tramontato, e un ricordo, firmato da Klementina Koren, di quando il Duce inaugurò nel 1938 l’ossario di Oslavia, che custudisce 57mila caduti della Grande guerra.