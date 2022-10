Il paradiso triestino di Golescu nelle pagine del Piccololibri

TRIESTE «Chiunque non abbia più bisogno di guadagnarsi da vivere può venire qui, qualunque sia la sua condizione, sicuro di avere spazio per trovarsi bene. Il paradiso terrestre, l’Italia, non è lontano da qui, né lo è Vienna, dove i ricchi sono costretti a dimorare. Una vita più piacevole e una società meglio ordinata non si trova facilmente altrove». Dinicu Golescu, boiardo colto e illuminato in fuga dalla Vallacchia (Romania) dopo la fallita rivolta contro i turchi del 1821, parla di Trieste. Il suo ritratto, a cura di Elsa Nemec, apparirà domani nell’inserto Ilpiccololibri, in edicola all’interno del supplemento Tuttolibri della Stampa che viene venduto abbinato a “Il Piccolo”.

Un personaggio “Bordeline” è sicuramente il friulano Leonida Casartelli, raccontato da Alessio Screm, che divenne un divo del circo come acrobata e domatore: «Casartelli seppe stimolare l’interesse dello schermo e del grande schermo, vendendo numeri da circo per il cinema, prestando ad esempio lo scimpanzé Cita che ebbe una parte brillante nel film “Il marito è mio e l’ammazzo quando mi pare” con protagonista Catherine Spaak».

“Da riscoprire” è sicuramente la figura di Nora Baldi, l’amica geniale di Umberto Saba che intratteneva rapporti epistolare con artisti come Alberto Savinio, Vedova e Santomaso. «Nella sua casa di campagna a Punta sottile, negli anni Sessanta - racconta Marianna Accerboni - riceveva ogni domenica - un po’ come Svevo - gli amici del gruppo Primavera, formato da Alma e Giorgio Dorfles (fratello di Gillo), Giampaolo de Ferra, i Tartarelli, i Roli, Titti Columni, Piero Kern, Nino Perizi e un giovane Claudio Magris».

La pagina “Note scordate” è dedicata Ubald Vrabec, compositore e direttore di coro nato a Trieste nel 1905. «Frequentò la scuola elementare slovena, la propedeutica in lingua tedesca, la scuola media italiana - scrive Rossana Palliaga -. Una situazione simile caratterizzò i suoi studi musicali tra la Glasbena matica, scuola in lingua slovena con sede nel Narodni dom (fu uno degli ultimi musicisti ad esibirsi nella sala dell'edificio pochi giorni prima del tragico incendio di matrice fascista del luglio 1920) e il conservatorio G.Verdi».

Il paginone centrale (“Gulp!”) è dedicato al fumetto e alla modtra del maestro Will Eisner in corso al Paff! di Pordenone. A aprire l’inserto è l’”Effemeride” sulle tre volte in trent’anni sul podio triestino del grande compositore e direttore d’orchestra tedesco Richard (Riccardo) Strauss: dal flop iniziale al Rossetti con l’orchestra berlinese, al trionfo assoluto al Verdi con la danza dei setti veli di “Salomè”.