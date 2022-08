l’intervista

Christoph Ransmayr: «Così il mio triestino Josef Mazzini si è perso fra gli orrori dei ghiacci»

«Arrivai in città da Vienna in autostop e lì vidi per la prima volta il mare. Da allora non ho mai smesso di viaggiare in Adriatico e di averne nostalgia»

Marta Herzbruch