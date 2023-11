Gallesano, in restauro l’antico campanile che rischiava di crollare

POLA. Finalmente a Gallesano, località a 7 chilometri da Pola in direzione di Dignano, e nella quale vive una consistente comunità italiana, sono iniziati i lavori di restauro e consolidamento del campanile, simbolo indiscusso del borgo. Da tempo c'era grande preoccupazione per la struttura: senza un intervento efficace il rischio di crollo era ormai diventato altissimo. Basti dire che negli ultimi anni le campane della torre erano state messe a tacere a causa del pericolo che le vibrazioni potessero ulteriormente peggiorare la situazione.

Dopo averlo ingabbiato, le maestranze dell'impresa incaricata dei lavori hanno iniziato a operare nel cantiere che secondo il contratto di appalto dovrebbe essere portato a termine nell’arco di sei mesi. Inizialmente, proprio per permettere un più rapido svolgimento dei lavori, si pensava di chiudere al traffico la strada principale della località, al lato del quale appunto sorge il campanile. Poi invece, visti i grossi disagi che ne sarebbero derivati, è stata trovata una soluzione che permette anche il transito dei veicoli, grazie alla costruzione di una sorta di bypass.

L'intervento sul campanile riguarda la ricostruzione dei muri perimetrali, la gradinata interna e la struttura portante le campane. A lavori ultimati tornerà a far sentire i suoi rintocchi anche il grande orologio con numeri romani che si trova sulla facciata sud, fermo ormai da oltre cinquanta anni. Il costo del progetto è di 295.000 euro attinti dal bilancio cittadino per gli anni 2023 e 2024, ai quali si aggiunge il contributo di 50.000 euro provenienti da fondi europei erogati tramite il Ministero croato della Cultura e dei media.

Il campanile è situato poco distante dalla piazza centrale, adiacente all'angolo nord-occidentale della chiesa parrocchiale di San Rocco, costruita nel 1613. La costruzione del campanile iniziò qualche anno più tardi, ma si concluse soltanto nel 1867 quando al corpo quadrangolare venne aggiunta una copertura a cuspide che sormonta una piccola torre ottagonale, costruita appunto nel 1867 con quattro pinnacoli in ognuno degli angoli della torre campanaria principale. La sua pianta è dunque quadrangolare con i lati di cinque metri, mentre l'altezza è di 36 metri. Il campanile è decorato con una serie di elementi: al primo piano, sopra il portone in legno preceduto da un largo gradino in pietra, è collocato uno stemma episcopale con un leone in pietra rivolto a sinistra, probabilmente quello del vescovo di Pola Giulio Saraceno.

La chiesa di San Rocco, costruita nel 1613, divenne parrocchiale nel 1670, quando il vescovo Bernardino Corniani istituì la nuova parrocchia di Gallesano. Fino a quel momento la chiesa principale del borgo era stata quella cimiteriale di san Giusto, molto più piccola.