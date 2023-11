Controlli ai confini e flussi migratori, il premier sloveno a Roma da Meloni

LUBIANA. Non un banale incontro istituzionale, all’insegna di pompose ma spesso vuote dichiarazioni, bensì un vertice di ampio respiro. E con obiettivi precisi, almeno da una parte: salvare Schengen e iniziare a pensare a una strategia di lungo termine per affrontare in maniera razionale la questione immigrazione.

Dovrebbero essere questi gli obiettivi e la cornice del meeting, previsto per martedì na Roma, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo sloveno, Robert Golob. Meeting su cui Golob si sta preparando da tempo. Lo hanno suggerito fonti del suo gabinetto all’agenzia di stampa slovena Sta, svelando allo stesso tempo con quale animo e quali fini il leader di Lubiana andrà in Italia, a un mese circa dalla sospensione degli accordi di Schengen voluta da Roma in chiave anti-terrorismo e al ripristino dei controlli confinari alla frontiera italo-slovena, seguiti poi da una mini-reazione a catena. Anche Lubiana infatti ha preso una decisione speculare nei riguardi della vicina Croazia, mentre altri undici Paesi Ue hanno ora ripristinato i controlli - sia per ragioni di sicurezza sia come contromisura all’aumento della pressione migratoria via Balcani.

Di questo bisogna parlare e si parlerà a Roma, hanno così fatto trapelare fonti vicine a Golob, che hanno anticipato che il premier sloveno si concentrerà in particolare «sui controlli ai confini all’interno dell’area Schengen» e sul come «evitare che diventino permanenti», ha scritto la Sta, evocando un timore che si diffonde con sempre maggior forza, a Lubiana ma anche a Zagabria. Golob che a Meloni porterà un messaggio-chiave e univoco: per la Slovenia è essenziale che si «faccia di tutto per assicurare la sopravvivenza di Schengen e per prevenire» l’ipotesi di ritornare a «controlli confinari permanenti», una prospettiva che non piace a Golob, che già a fine ottobre, a Bruxelles, aveva auspicato un ritorno all’epoca Schengen entro Natale. Ma «è più probabile che i controlli rimangano in vigore almeno fino a primavera», ha anticipato la solitamente bene informata Sta.

Come evitare tuttavia un’ulteriore proroga dei posti di blocco? Golob illustrerà alcune «idee» a Meloni a Roma, proposte che potrebbero avere un impatto sul medio-lungo periodo e che toccano il nucleo del problema, ossia le migrazioni. Lubiana, secondo le anticipazioni, dovrebbe mettere oggi sul tavolo l’idea di creare dei centri di formazione nei Paesi extra-Ue di emigrazione, dove futuri migranti intenzionati a venire nell’Unione europea possano essere istruiti e “addestrati” per i lavori che più servono in Europa. Sarebbe questa una delle vie da prendere in considerazione, perché la Slovenia - che da mesi ha allentato le maglie per l’ingresso nel Paese aprendo il suo mercato del lavoro a cittadini extra-Ue, in testa balcanici ma non solo - è sì conscia che l’Europa ha un problema con l’immigrazione irregolare, ma ha anche e avrà sempre di più bisogno di forza lavoro e per questo «servono canali per permettere alle persone di Paesi terzi di arrivare legalmente in Europa».

Ma assieme ai canali regolari servono anche più controlli, alle frontiere esterne, preciserà Golob a Meloni. È questo uno dei punti su cui si sta focalizzando Lubiana, lavorando in particolare ai fianchi la Bosnia-Erzegovina. Nei giorni scorsi infatti il ministro sloveno degli Interni, Boštjan Poklukar, ha fatto appello a Sarajevo a siglare un accordo con Frontex per migliorare i controlli di frontiera, «un compito importante per muoversi verso standard europei e integrazione Ue», ha ricordato Poklukar.

Fra gli altri temi sul tavolo, ha infine anticipato la Sta, anche quello dell’allargamento dell’Ue ai Balcani, la situazione in Medio Oriente. E quello della rappresentanza della minoranza slovena al Parlamento italiano, oltre ad altre questioni aperte legate agli sloveni in Italia.