L’Unione Italiana incontra il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli

TRIESTE “Grazie per quello che fate per gli Italiani rimasti in queste terre e per i rapporti bilaterali. L’azione che svolgete è preziosa dal punto di vista geopolitico. Questa regione trae vantaggio da questa vostra presenza qui e dal vostro impegno”. È questo in estrema sintesi il messaggio che il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, in visita in Croazia in questi giorni, ha voluto dare alla Comunità Nazionale Italiana della Croazia e della Slovenia – Cni, incontrando all’Ambasciata italiana di Zagabria, il vicepresidente del Sabor e deputato Furio Radin e una delegazione dell’Unione Italiana composta da Marin Corva, Paolo Demarin e Maurizio Tremul.

Nel corso del colloquio, gli esponenti della Cni hanno toccato alcuni temi di grande rilevanza per la comunità, tra cui l’attuazione organica del Trattato italo-croato sulle Minoranze del 1996 con l’estensione dei diritti previsti per la Cni dalla ex-Zona “B” al suo territorio d’insediamento storico.

“Prioritario e vitale è quindi il mantenimento dell’unitarietà della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, costituita da un solo popolo riunito ora nell’Unione Europa in cui le barriere confinarie tra Italia, Slovenia e Croazia sono definitivamente cadute e dall’unitarietà della sua rappresentanza nell’Unione Italiana – si legge in una nota dell’Unione italiana”.

“Il rifinanziamento dei provvedimenti economici in favore della Cni e degli Esuli, fino alla loro stabilità di finanziamento, rappresentano un ulteriore fattore di certezza per le rispettive Comunità che consentono di far permanere e accrescere gli interventi nei molteplici settori di attività dell’Unione Italiana, da quello scolastico, a quello culturale, dal settore giovanile a quello dell’imprenditoria e della comunicazione. Nel settore socioeconomico la piattaforma e la app Stile Italiano, realizzate in stretto coordinamento con la Camera di Commercio italo-croata, l’Ambasciata italiana e I’ICE a Zagabria rappresentano un valido esempio di messa in rete delle realtà economiche della CNI con quelle frutto degli investimenti italiani in Croazia e Slovenia”.

La delegazione della Cni ha poi invitato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, a venire a fare visita alla Comunità Nazionale Italiana.