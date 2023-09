Il Morosini-Grimani è il castello dell’Istria più gettonato dai turisti tramite GoogleMaps

POLA Il Castello Morosini–Grimani di Sanvincenti è l’unico maniero istriano che figura sulla lista dei 10 castelli e palazzi della Croazia premiati con il Pin d’oro di Google, un riconoscimento assegnato dai fruitori di Google Maps.

Un premio che ha soprattutto una valenza turistica essendo Google Maps ormai diventato un strumento utilizzatissimo da chi viaggia. Il riconoscimento è stato istituito in Polonia nella ricorrenza del 15.esimo anniversario di Google Maps e tre anni dopo è stato esteso alla Croazia nella categoria Castelli e palazzi. Nell’assegnazione del premio sono determinanti le recensioni dei visitatori che tengono conto non solo dell’estetica e del grado di conservazione degli edifici, ma anche della loro storia, dei miti e delle leggende legati al loro passato e dell’impatto emotivo personale. Non si è fatto attendere il ringraziamento per il riconoscimento ottenuto da parte del Comune.

«Il pin d’oro – racconta il Municipio – premia anche i dipendenti del castello per il loro costante impegno a presentarlo nella giusta maniera agli occhi dei visitatori».

Molto ricca e interessante la storia del maniero riaperto tre anni fa dopo un capillare restauro al quale ha contribuito pure la Regione Veneto con un contributo erogato tramite la Legge Beggiato del 1994 sul recupero e tutela del patrimonio d’arte e di cultura lasciato dalla Serenissima in queste terre. Alla sua riapertura era intervenuto pure il Capo dello Stato Zoran Milanovic.

Con la sua mole imponente, il castello occupa l’intero lato settentrionale della piazza cittadina. È l’edificio più grande e dominante dell’intero abitato di Sanvincenti, località a nord di Dignano, che conta circa 2.200 abitanti. Molto interessante la sua storia. La struttura originaria venne costruita all’inizio del Tredicesimo secolo, ma nelle continue guerre negli agitati decenni che seguirono venne più volte distrutto e ricostruito con sembianze modificate. Oltre all’aspetto il Castello cambiò più volte proprietario. Dopo il vescovo e le famiglie Castropola e Morosini, passò nelle mani della famiglia patrizia veneziana dei Grimani di San Luca. Le due famiglie sono state importanti non solo per le sorti del Castello, ma di tutto il territorio.

Il suo attuale aspetto risale al 1589, anno in cui Marino Grimani ne ordinò la ricostruzione dopo un incendio, in base al progetto degli architetti veneti Scamozzi e Campagna.

Oggi il maniero è uno degli edifici più significativi lasciati da Venezia in Istria.

Tornando ai vincitori del Pin d’oro di Google, sulla lista figurano anche due castelli dell’area quarnerina. Il primo è il Castello di Tersatto alle spalle di Fiume la cui struttura originaria risale al periodo tardo antico quale fortezza per la difesa del territorio interno dell’Impero romano dalle invasioni barbariche.

Il secondo è il Castello dei Frankopan sull’Isola di Veglia, costruito tra il 12.esimo e il 15.esimo secolo.

Fu residenza della nobile famiglia Frankopan che ebbe un notevole impatto sulla storia croata e sulle origine dell’Isola di Veglia. Gli altri 7 premiati sono il Castello di Trakoscan nel nord della Croazia, il Castello di Eltz a Vukovar, il Castello di Ozalj nella Regione di Karlovac, il Palazzo di Diocleziano a Spalato, Palazzo Sponza a Ragusa, il Castello di Veliki Tabor nello Zagorje croato e il Castello di Zrinski a Cakovec.