Le piene del fiume Sava non fanno paura alla Centrale di Krško «Sicurezza garantita»

LUBIANA. La Centrale nucleare di Keško è situata a pochi metri dal corso del fiume Sava. Viste le alluvioni catastrofiche dei giorni scorsi in Slovenia si è iniziato a temere su una possibile esondazione della Sava che avrebbe invaso la centrale atomica.

Ma dagli organismi tecnici che gestiscono la centrale sono giunte forti rassicurazioni. La centrale nucleare di Krško, hanno affermato, è sicura anche con possibili flussi del fiume Sava che supererebbero i 10.000 metri cubi al secondo, il che è tre volte la portata registrata nelle recenti inondazioni.«Anche le circostanze estreme aggiungono valore a questi risultati: l'anno scorso - hanno affermato a Krško - quando l'estate è stata caratterizzata da un'idrologia storicamente bassa del fiume Sava e da ondate di calore prolungate, la sua produzione annuale è stata inferiore di meno del due percento rispetto al previsto e ha funzionato in modo affidabile anche sotto il disastro idrico estremo di quest'anno».

La centrale elettrica si trova lungo la Sava e la sua sicurezza dalle inondazioni è stata raggiunta aumentando l’altezza dell’argine sulla riva sinistra del fiume. Successivamente, utilizzando un modello idraulico, è stato ridefinito il massimo allagamento possibile ed è stato completato l'aumento del terrapieno. Intervento iniziato nel 2012.

Quando è stata costruita la centrale idroelettrica di Brežice, il livello del fiume Sava accanto alla centrale nucleare di Krško è aumentato di tre metri, quindi i tecnici hanno concordato con l'investitore misure per garantire che gli interventi, la costruzione e il funzionamento della centrale idroelettrica di Brežice non causassero impatti negativi sul funzionamento della centrale elettrica. Le misure hanno incluso, tra l'altro, nuovi argini, abbassamento della sponda sulla riva destra del fiume, una serie di interventi sulla diga della centrale e l'ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue per la rimozione dei detriti prima di entrare nei sistemi Npp.

Sono stati inoltre installati ulteriori sistemi di sicurezza, collocati in edifici appositamente fortificati e protetti dalle inondazioni, poiché gli ultimi standard e raccomandazioni presuppongono una combinazione di diversi eventi naturali estremi contemporaneamente.

Pertanto, la centrale nucleare è sicura per le inondazioni anche con possibili flussi del fiume Sava che supererebbero, come detto, i 10.000 metri cubi al secondo, il che è tre volte la portata nelle recenti inondazioni.