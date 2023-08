Von Der Leyen mercoledì in Slovenia: “Aiuti Ue dopo le alluvioni”

BRUXELLES «L'Europa è al fianco di tutte le persone colpite dalle devastanti inondazioni in Slovenia e Austria. Vi sosterremo in questo momento difficile. Mercoledì 9 agosto mi recherò in Slovenia per testimoniare sul campo la distruzione causata dalle inondazioni e discutere del sostegno dell'Ue». Lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.