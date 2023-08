Maltempo in Slovenia, almeno tre morti per le alluvioni

LUBIANA In Slovenia almeno tre persone sono morte in conseguenza delle alluvioni che hanno colpito il Paese nelle ultime 24 ore.

Inondazioni a Škofja Loka (foto tratta dal Primorski dnevnik)

Come riferiscono i media regionali, due delle vittime sarebbero cittadini olandesi.

Le zone più colpite risultano essere quelle intorno alle località di Kamnik e Kranj, dove i collegamenti sono difficili per le numerose strade interrotte per via dell'acqua alta, le frane e la caduta di alberi. Alcuni ponti sono crollati. Una situazione questa che ostacola notevolmente i soccorsi.

Fonte Comune Medvode

Il maltempo interessa da ieri anche la vicina Croazia. Entrambi i Paesi sono già stati interessati nelle scorse settimane da violenti tempeste di pioggia, vento e grandine che hanno causato ingenti danni materiali.

Le foto dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco Skofja Loka

Vigili del fuoco evacuano 22 bambini dall'asilo di Gobica. Foto Vigili del fuoco