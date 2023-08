Gli Usa alzano il tiro e sanzionano i leader della Republika Srpska

BELGRADO. Mezza classe dirigente sotto sanzioni americane, un’entità politica che de facto viene definita quasi in toto da Washington “regione canaglia”. E mentre l’Europa guarda preoccupata ai problemi che affliggono la Bosnia-Erzegovina, i lontani Stati Uniti continuano a farsi sentire. E si assegnano la parte dell’arbitro. Con i cartellini rossi facili.

Quattro quelli emessi, questa settimana, sotto forma di pesantissime sanzioni economiche – di fatto il congelamento dei beni in territorio Usa e il divieto di fare affari o transazioni - contro alcuni fra i massimi leader politici della Republika Srpska, l’entità politica dei serbi di Bosnia. Sulla nuova lista, Nenad Stevandić, presidente del Parlamento serbo-bosniaco di Banja Luka, il ministro della Giustizia della Republika Srpska, Milos Bukejlović, ma soprattutto il premier serbo-bosniaco Radovan Visković e persino Zeljka Cvijanović, “delfina” del leader politico nazionalista Milorad Dodik, oggi sulla poltrona di membro serbo della presidenza tripartita centrale, a Sarajevo. Il filo rosso che lega i quattro, secondo Washington, quello di essere stati delle pedine volontarie nei piani dello stesso Dodik – già finito sotto sanzioni Usa a gennaio – in un complesso piano per lo «smantellamento dello Stato della Bosnia-Erzegovina», la pesantissima accusa resa pubblica dal Dipartimento del Tesoro Usa. Sanzioni che sono arrivate dopo l’ultima pericolosa goccia, in uno stillicidio di misure e leggi fortemente volute da Dodik – fieramente filorusso, con il sogno della secessione - e dai suoi sodali per erodere i poteri dello Stato centrale e rendere la Republika Srpska il più possibile staccata dal resto della Bosnia, a un passo dalla separazione.

La goccia è stata rappresentata dall’approvazione e promulgazione, a luglio, di una legge serbo-bosniaca che consente a Banja Luka di «dichiarare le decisioni della Corte costituzionale nazionale inapplicabili» sul suolo della Republika Srpska, una vera e propria bomba, una sorta di colpo di Stato legislativo, avevano lanciato l’allarme nelle scorse settimane oppositori e costituzionalisti. La pensa allo stesso modo l’amministrazione Biden, che ha letto queste azioni – ma anche gli attacchi all’autorità dell’Alto rappresentante Schmidt e la criminalizzazione della diffamazione, bavaglio a critici e oppositori – come «una minaccia alla stabilità, sovranità e integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina», un vulnus reale per «una pace duramente conquistata» e suggellata dagli accordi di pace di Dayton, anch’essi messi a rischio dalle ultime mosse serbo-bosniache.

La reazione di Banja Luka? Ufficialmente, spallucce. «Gli Usa non hanno eletto i politici in Republika Srpska e non li sostituiranno», ma in realtà le «sanzioni dimostrano solo l’impotenza di un grande Stato globale», ha twittato Dodik, aggiungendo che le punizioni decise da Washington contro «rappresentanti del popolo» serbo-bosniaco «non ci preoccupano». Sulla stessa linea il presidente del governo a Banja Luka, Radovan Visković, che ha osservato, con un pizzico di ironia, che «le sanzioni confermano che stiamo facendo un buon lavoro». Punizioni prese solo «per aver democraticamente votato a favore di decisioni che ritengo siano a difesa della Rs», ha fatto eco Stevandic, mentre la presidentessa Cvijanović le ha definite come un tentativo di «accontentare i bosgnacchi» musulmani. La più dura è stata però la giovane Sanja Vulić, alto papavero dell’Snsd di Dodik. Che ha accusato gli Usa di voler «aiutare» Sarajevo, utilizzando le sanzioni, a raggiungere il «loro vero obiettivo: una Bosnia islamica, motivo della guerra» degli Anni ’90.