Incendi in Croazia, fiamme a sud di Ragusa

RAGUSA Decine di vigili del fuoco sono stati impiegati contro un incendio scoppiato vicino alla storica città meridionale di Dubrovnik (Ragusa), in Croazia, con aerei anti-incendio inviati nell'area per contenere i roghi.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l'incendio vicino a Dubrovnik (Ragusa) ha avuto come focolaio un'area a 12 chilometri dalla famosa città medievale, nel comune di Zupa Dubrovacka.

L'incendio è scoppiato nella tarda serata di lunedì. Circa 130 vigili del fuoco sono stati impiegati per contenere le fiamme alimentate martedì dal forte vento. I media locali hanno riferito che l'incendio ha anche innescato l'esplosione di mine antiuomo nell'area.

Gli incendi assediano tutto il Mediterraneo con un tragico bilancio di 40 morti negli ultimi

giorni, di cui la maggior parte in Algeria (34). Nuovi incendi, dopo quelli registrati in Italia, in Grecia, in Turchia e in Tunisia, sono segnalati oltre che in Croazia anche nell'isola spagnola

di Gran Canaria.

Un incendio in rapida espansione al centro dell'isola spagnola di Gran Canaria - riferisce infatti la Bbc – ha costretto le autorità ad evacuare diverse centinaia di abitanti del villaggio, chiudere tre strade e schierare gli elicotteri antincendio.