Novak Djokovic in vacanza a Dubrovnik

RAGUSA È forse il luogo ideale dove smaltire delusione, rabbia e scoramento dopo una sconfitta in finale a Wimbledon ad opera del giovane leone Alcaraz. L'eterna Ragusa, la croata Dubrovnik, è stata scelta dal tennista serbo Novak Djokovic per trascorrervi un periodo di vacanza assieme alla famiglia – la moglie Jelena e i figli Stefan e Tara –, con i Djokovic giunti nelle acque ragusee a bordo del potente e lussuoso motoscafo Tara.

Una volta arrivato nella città di San Biagio, proveniente dalla montenegrina Castelnuovo/Herceg Novi, il numero 2 del tennis mondiale, reduce dalla bruciante sconfitta sull'erba londinese, è stato accolto dal direttore generale dell'azienda portuale ragusea, Željko Raguž e da sua figlia e tutti assieme si sono fatti fotografare.

Djokovic non si è lasciato pregare nel rilasciare autografi ad una folla di tifosi e ammiratori e dopo l'incontro ha voluto visitare le principali spiagge della riviera.

Nello stabilimento balneare Copacabana, il tennista ha giocato a lungo con i propri figli nell'acquapark e scambiato effusioni con la consorte Jelena, sposata nove anni fa nella località di Santo Stefano, in Montenegro, centro visitato dalla famiglia prima della tappa a Ragusa.

Il meridione dell'Adriatico, parliamo delle sue coste orientali, è tra le destinazioni preferite da Djokovic, che l'anno scorso, proprio in questo periodo, si era concesso una vacanza a Ragusa e in una delle più belle isole della Dalmazia, quella di Curzola.

Dopo la parentesi dalmata, secondo quanto si apprende, il tennista parteciperà al torneo di Cincinnati, per prepararsi al meglio riguardo a US Open, dove è certo che cercherà di riscattarsi dopo la delusione inglese.

Che le coste istriane, dalmate e quarnerine siano un magnete per personaggi famosi lo attesta anche la celebre attrice messicana, naturalizzata statunitense, Salma Hayek, 57 anni. È stato l'architetto Amir Tamer, origini bosniache – erzegovesi, a rivelare al podcast Sredinom, che la Hayek si sta facendo costruire una casa in una isoletta della Croazia, abitazione progettata proprio da Tamer.

Quest'ultimo non ha voluto rivelare il nome dell'isola, aggiungendo che l'attrice si era innamorata della Croazia nel 2019, girando in Istria, per l'esattezza a Rovigno, alcune scene del film The Hitman's Wife Bodyguard.