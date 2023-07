Estratta dal mare la barca degli Histri: uno scafo “cucito” più di tremila anni fa

TRIESTE Dopo una complessa operazione di conservazione, restauro e tutela, i resti della barca “cucita” preistorica estratti dal mare nei giorni scorsi nella Baia di Zambrattia, presso Umago, verranno esposti nel futuro padiglione del Museo archeologico dell'Istria a Pola: sarà un padiglione tutto dedicato ai relitti delle imbarcazioni cucite recuperate dai fondali istriani, dove troveranno posto anche i resti di due scafi di epoca romana venuti alla luce nel mare antistante la città. Lo ha spiegato il direttore del museo stesso Darko Komšo presentando il progetto nell'officina Kapitel a Gimino, dove i resti della barca vengono sottoposti all'ulteriore studio e trattamento.

Il relitto venne scoperto nel 2008 da un pescatore della zona a soli due metri di profondità e a un centinaio di metri dalla spiaggia. «Abbiamo proceduto all'estrazione dal mare - ha spiegato Komšo - solo dopo aver creato le condizioni per il trattamento dei frammenti con l’obiettivo dell’esposizione al pubblico». Il recupero è stato eseguito da un'équipe composta da esperti croati e francesi del Centre Camille-Jullian (Cnrs – Università Aix Marseille).

Sulle caratteristiche della barca - detta “cucita” dalle tavole del fasciame saldate l’una all’altra con cordame - Ida Koncani Uhac, curatrice del Museo, ha spiegato che «inizialmente si pensava che i resti fossero di una barca cucita di epoca romana, ma la datazione al radiocarbonio ha confermato trattarsi di scafo preistorico: venne costruito dagli Histri intorno al 1.200 a.C. I suoi resti compongono una struttura lunga 6,7 metri, che in origine erano dieci. Questo tipo di costruzione con cucitura e legatura era radicato nella tradizione protoistriana come del resto confermato nei testi degli scrittori romani dei secoli successivi. Il relitto estratto a Zambrattia - ha aggiunto Koncani Uhac - ci dice tante cose che non si sapevano sugli Histri, ossia che disponevano di una ricca cultura materiale e conoscevano molto bene navigazione e tecnica di costruzione delle imbarcazioni».

Giulia Boetto, direttrice del Centre Camille-Jullian, ha ricordato che «le varie popolazioni lungo l'Adriatico disponevano di una tradizione che non si trova nelle altre parti del Mediterraneo».

Marko Uhac, del ministero della Cultura e dei Media, ha sottolineato che la barca di Zambrattia è l'archetipo di tutte le imbarcazioni rinvenute sin qui nel mare Adriatico. Le ricerche e l'estrazione del relitto sono state finanziate dal ministero stesso, dal Museo archeologico dell'Istria, dalla Regione istriana, dal Centre Camille – Jullian e dal ministero francese degli Esteri.