Dall’orto montenegrino ai bimbi-architetti serbi Il concorso green dell’Ue abbraccia le idee dall’Est

BRUXELLES. È l’orto comunitario Urbana Basta di Podgorica, capitale del Montenegro, il più votato dal pubblico dell’Ue nel concorso tra i progetti 2023 del New European Bauhaus assegnato a Bruxelles dalla Commissione Europea (Dg Regio). È la prima volta, dalla nascita, tre anni fa che il concorso viene esteso ai paesi dei Balcani Occidentali e anche se nelle principali categorie sono altri che hanno vinto i premi del concorso (la Danimarca quella che ha fatto man bassa di riconoscimenti, ma c’è anche l’Italia) il pubblico che in questi mesi ha votato i vari progetti ha voluto dare accoglienza alle idee del futuro che arrivano dall’est.

Sono stati assegnati fino a 30 mila euro a iniziative che uniscono sostenibilità, estetica e inclusività, i tre valori complementari del Nuovo Bauhaus europeo. L’obiettivo è di riconoscere e premiare i progetti esistenti e quelli dei giovani, che dimostrano che le soluzioni sostenibili promosse dal Green Deal europeo possono anche essere inclusive e belle, portando esperienze di alta qualità nella vita quotidiana delle persone.

E proprio da Bruxelles la commissaria Ue per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira ha ricordato come è nata quest’iniziativa, tre anni fa alla Biennale di Venezia dove si sono trovati a confronto, sotto l’ombrello della Commissione Ue e del’Università di Venezia i più grandi architetti, designer, sociologi e studiosi per immaginare l’abitazione del futuro. Solo a Venezia poteva nascere un’idea di un «rinascimento abitativo nella Ue», lo ha ricordato qualche settimana fa la stessa presidente della Commissione Ursula von der Leyen (che aveva partecipato alla prima edizione del Bauhaus Europeo a Venezia) ripetendo, in una nuova visita alla Biennale, che Venezia è il laboratorio del futuro. «Si può aver visto tutte le città del mondo e restare sorpresi arrivando a Venezia. Ed è vero – ha detto la leader Ue – Venezia è una delle meraviglie del mondo. Qui generazioni di architetti hanno dato vita a un insieme unico, in mirabile equilibrio tra capolavori realizzati dall’uomo e bellezza naturale».

Bellezza, sostenibilità e inclusività, queste le tre chiavi di lettura del nuovo Bauhaus Europeo. Ferreira giovedì lo ha ricordato al pubblico e a margine in una lunga chiacchierata con i giornalisti: «Da Venezia a Bruxelles mettiamo assieme tutte queste esperienze per costruire una nuova Comunità europea fatta di bellezza, inclusività e di spazi abitativi green – ha spiegato – dobbiamo cambiare l’Europa nel segno del green deal con una economia a zero emissioni e spazi abitativi vicini ai bisogni della gente». Poi il benvenuto ai paesi dei Balcani Occidentali che hanno partecipato, oltre al Montenegro, l’Albania, la Serbia, la Bosnia. «Sono i benvenuti – ha detto – qui siete a casa, facciamo parte della stessa famiglia».

L’Albania ha portato un progetto dedicato ai nomi delle strade, la Bosnia un Centro di pace mentre la Serbia si è dedicata a formare architetti-bambini per ricostruire il paese iniziando dai cittadini del futuro. Tanti i momenti di curiosità ed emozione a Bruxelles, soprattutto al momento dell’assegnazione dei premi. Tante le categorie, impossibile segnalarli tutti.

Tra le “stelle nascenti” il progetto di Natura premiato è quello di “Noi Ortadini di Matera” che riporta la naturalità a una zona dimenticata facendo partecipare la gente del posto e soprattutto i bambini. Per la rigenerazione urbana c’era in gara pure la città croata di Varazdin, al confine con l’Ungheria, ma il premio è andato a un’idea della comunità finlandese di Turku. Affascinante la realizzazione del Sacromonte Caves spagnolo che rivitalizza le grotte locali, poi l’Italia si è diviso un premio con la Danimarca (si tratta dell’iniziativa S4T di Rovereto). Gran finale di emozione poi in chiusura quando la Commissaria Ferreira ha chiamato sul palco gli ospiti della delegazione ucraina. C’è stata commozione e il pubblico si è alzato in piedi applaudendo per lunghi minuti.