Elicottero militare ungherese precipita in Croazia: due morti

ZAGABRIA Un elicottero militare ungherese è precipiato oggi, mercoledì 21 giugno, poco dopo mezzogiorno nell'entroterra della Dalmazia, in Croazia. Nello schianto sono deceduti almeno due dei tre membri dell'equipaggio. Lo riferisce l’Ansa riprendendo i media croati.

Stando alle prime informazioni, ancora da confermare, l'elicottero, che era in Croazia per esercitazioni militari, avrebbe investito una teleferica, che il pilota non avrebbe visto.

Il velivolo si è schiantato in una zona disabitata e difficilmente accessibile ed ha preso fuoco. I media croati riferiscono che sono stati ritrovati i corpi di due membri dell'equipaggio, mentre è in corso un'operazione di salvataggio per ritrovare il terzo militare ungherese.