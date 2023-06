Jadrolinija, annullata la gara: saltano, per ora, i ferry green

FIUME. È battuta d' arresto per il progetto dell'armatrice fiumana Jadrolinija che prevede l'entrata in funzione di tre traghetti ibridi, cioè a propulsione elettrica e a gasolio. Dalla compagnia di Palazzo Adria a Fiume è stato fatto sapere (formalmente la notizia è stata diffusa sul Bollettino online per le gare pubbliche) che il concorso internazionale per la costruzione dei tre ferry green è stato annullato in quanto le sette offerte pervenute sono state ritenute del tutto inadeguate.

A farsi avanti dopo il concorso bandito lo scorso gennaio erano stati gli stabilimenti navali Astilleros Armon S.A, Baltic Workboats As, Cantiere navale Vittoria di Adria (Rovigo), Holland Shipyards Group, Brodotrogir Cruise e Tema, Kraljevica Dalmont, Inmel e Tsi e infine Iskra brodogradilište e Navis Concept. Insomma, offerte individuali e a gruppi, ma nessuna – così dalla Jadrolinija – ha rispettato le condizioni tecnico – giuridiche della gara, per cui il procedimento sarà riportato al punto di partenza e la gara ripetuta quanto prima, come reso noto dal direttore generale David Sopta. «Abbiamo valutato trattarsi di offerte che non venivano incontro alle nostre esigenze – ha detto il numero 1 di Jadrolinija – con diverse documentazioni lacunose rispetto a quanto da noi richiesto». Sopta ha spiegato che per la costruzione dei tre traghetti elettrici si avrà un investimento di 45 milioni di euro, di cui il 65% arriverà a fondo perduto dalle casse europee. Proprio per tale motivo – leggi i finanziamenti comunitari – i criteri della gara sono più rigorosi e da rispettare alla lettera. Alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se la cancellazione del concorso rischia di far naufragare l' aiuto di Bruxelles, Sopta ha risposto che si è ancora largamente nei termini previsti e che il 65% non è a rischio.

Dunque, entro un massimo di tre anni la flotta della Jadrolinija avrà tre ferry elettrici, che trasporteranno passeggeri e merce varia e riempiranno le proprie batterie (oltre che tramite i generatori diesel) nei vari porti d' attracco. Andranno a sostituire tre leggende della navigazione terraferma – isole, i traghetti veterani Tijat, Premuda e Postira, varati una sessantina d' anni or sono. Anche se ancora in gamba, le tre vecchie glorie saranno collocate meritatamente in pensione. Le unità green saranno in servizio lungo le linee Lussinpiccolo–Sansego, Sebenico–Vodizze e Ragusa (Dubrovnik)–San Giorgio di Giuppana, località dell'arcipelago raguseo delle Elafiti. Stando agli esperti della Jadrolinija, gli accumulatori dei traghetti dovranno avere una durata minima di otto anni. Si tratta di unita' lunghe 52 metri, larghe 12, capaci di trasportare fino a 389 passeggeri, gestite da 8 membri d' equipaggio. —