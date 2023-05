Carceri ungheresi sovraffollate: Orban espelle i detenuti stranieri

BELGRADO Soluzioni controverse, che faranno discutere, per poi magari essere adottate in futuro anche da altri Paesi Ue. È la linea che ha dettato l’Ungheria del premier populista Viktor Orban per esempio sui “muri” anti-migranti, prima biasimati, ora sdoganati da più parti, in Europa. E Budapest continua sulla strada delle idee divisive, questa volta per affrontare una questione di grande attualità in gran parte dell’Est Europa e dei Balcani. È quella del sovraffollamento delle prigioni, un problema decennale in Ungheria ma sempre più grave, dato che le galere magiare ospitano oggi il maggior numero di carcerati degli ultimi 33 anni. Come risolvere la questione? Con una misura inedita: sbarazzandosi di centinaia di prigionieri stranieri, “sbolognandoli” ai Paesi d’origine, con tutti i possibili contraccolpi collegati alla liberazione di persone senza molti scrupoli.

Parliamo infatti di centinaia di cittadini stranieri, arrestati come “smuggler” in Ungheria e condannati per traffico di migranti, che potranno richiedere di essere rilasciati dal carcere, a patto di “promettere” di lasciare il Paese entro 72 ore. Garante il ministero degli Interni di Budapest, che si assicurerà che gli indesiderati abbandonino effettivamente l’Ungheria nei tempi prestabiliti e tornino nelle loro patrie, dove teoricamente dovrebbero finire di scontare la pena. Ma rimarrà da vedere quanti effettivamente saranno sottoposti a misure carcerarie o se torneranno uccelli di bosco.

Quanti potrebbero beneficiare di quella che assomiglia molto a un’amnistia? A maggio, nelle galere magiare erano rinchiusi circa 2.500 smuggler, contro i 40-50 di un paio d’anni fa, provenienti da 73 Paesi, molti anche originari di Romania, Bulgaria, Serbia e Ucraina e più di 700 sarebbero quelli che dovrebbero sgombrare le loro celle in Ungheria.

La liberazione di massa degli stranieri che è la via per ridurre il sovraffollamento, ma non solo, si pensa a Budapest. «Il problema dei soldi dei contribuenti utilizzati per la custodia degli smuggler stranieri deve essere risolto», perché è un impegno finanziario «gravoso» e le prigioni «sono sovraffollate», per questo «a centinaia di trafficanti è stato permesso di lasciare il Paese», ha spiegato il ministro Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier Orban. Si risparmieranno così miliardi di fiorini, ma Budapest eviterà anche nuove bacchettate «da Strasburgo» sul sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Gulyas, citato dai media locali.

Soluzione corretta? Sembra di sì, almeno per gli ungheresi, con la maggior parte dei media filogovernativi che hanno lodato l’iniziativa e persino quelli contrari a Orban, pochi, che hanno glissato, ha informato il portale Hungary Today. Poche le critiche, con l’ultradestra di Mi Hazánk che invece delle espulsioni di carcerati ha chiesto invece nuove prigioni, mentre dalla Coalizione Democratica (Dk) è partito un allarme su un migliaio di criminali «lasciati liberi di circolare nel nostro Paese e nella Ue».

Tuttavia ormai, nel Vecchio continente, strategie controverse su molti fronti sono diventate comuni. Anche il Regno Unito, ad esempio, “paga” carcerati per tornare a casa. Si tratta di un contributo da 1.500 sterline offerto ad albanesi rinchiusi nelle galere inglesi, ha svelato la Bbc. E forse qualcuno trarrà ispirazione dalle mosse magiare o inglesi. Soprattutto a Est, dove il sovraffollamento carcerario, secondo dati Eurostat, è molto pesante, non solo in Ungheria – e in Italia - ma anche in Croazia, Grecia e Romania, oltre in molte parti dei Balcani extra-Ue.