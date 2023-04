Croazia, nuova legge sul turismo sul modello sostenibile altoatesino

ZAGABRIA In Croazia si sta preparando la nuova legge sul turismo, un comprato chiave per il Paese visto che contribuisce al 20% del suo Pil. Un documento cruciale, dunque, vuoi dal punto di vista economico che sociale. Ma chi pensasse a un’impostazione di sviluppo del settore con nuovi investimenti e altre strutture ricettive si sbaglia.

La nuova normativa, infatti, sembra aver preso a suo esempio quella vigente in Trentino Alto Adige. La regione italiana con circa 230.000 posti letto e più di 30 milioni di pernottamenti all'anno, l'Alto Adige, sta limitando la sua crescita turistica. Non è più possibile aprire nuove strutture ricettive senza un permesso speciale delle autorità locali e gli host devono segnalare il traffico turistico dal 2019 entro la fine di giugno, e questo sarà il limite massimo per i prossimi anni.

Molte persone in Croazia possono identificarsi con i problemi del turismo eccessivo che affligge il Tirolo. Ogni estate siamo testimoni che l'ora di punta con più di un milione di turisti al giorno mette a dura prova il traffico e le altre infrastrutture fino al punto di rottura. Un futuro del turismo più sostenibile è scritto nella nuova strategia di sviluppo del turismo e la legge ombrello che dovrebbe guidare le comunità locali su come sviluppare il turismo sostenibile è in fase di definizione. La nuova norma sul turismo sarà presto soggetta a consultazione telematica e prevede tra l'altro che i consigli comunali decidano se limitare temporaneamente il rilascio dei permessi per la ricettività turistica presso le famiglie, ma anche, ad esempio, quale tipologia di strutture di ristorazione loro vogliono. Inoltre, la legge definirà l'introduzione del cosiddetto tassa ambientale, che verrebbe addebitata anche ai turisti che soggiornano più a lungo e agli ospiti di un giorno nel picco estivo o tutto l'anno. La decisione in merito spetterà alle destinazioni stesse e strumenti simili sono già stati utilizzati, ad esempio, in alcune parti della Spagna o dell'Austria.

La legge introdurrà anche il coordinamento regionale, come una sorta di meccanismo di controllo, nonché il Consiglio nazionale per la gestione del turismo sostenibile, che comprenderà, tra gli altri, tutti i ministri i cui portafogli toccano il turismo, e sarà guidato da il primo ministro. La legge sul turismo dovrebbe entrare in vigore all'inizio del prossimo anno. Nel frattempo, ci si chiede se il confine di una piacevole convivenza tra turismo e vita quotidiana nelle zone turistiche sia già stato varcato. L'analisi dello stato e delle tendenze della sostenibilità del turismo in Istria, commissionata dall'Associazione turistica croata in collaborazione con la Regione istriana, ha individuato una serie di problemi e rischi. In quella regione con un totale di 468.420 posti letto la capacità ricettiva è raddoppiata in meno di dieci anni, e la crescita è esclusivamente privata e non commerciale (la capacità di hotel e campeggi è diminuita parallelamente), a conferma che anche l'Istria non è sfuggita alla galoppante “appartamentizzazione”. Allo stesso tempo, la dinamica della costruzione e del rilascio di nuovi permessi di costruzione viaggia a 5.000 all’anno. Il piano territoriale della contea, invece, consente la costruzione dell'equivalente di 200.000 nuovi posti letto. Allo stesso tempo, l'analisi ha mostrato, i sistemi infrastrutturali di approvvigionamento elettrico e idrico sono già in uno stato critico e non esistono ancora soluzioni progettuali a lungo termine.