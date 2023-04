Aeroporti sloveni e sussidi ai voli approvati da Bruxelles

LUBIANA Bruxelles ha dato il via libera al programma di sovvenzione dei collegamenti aerei, con cui il governo vuole migliorare la connettività della Slovenia, ha confermato per Sta il ministero delle Infrastrutture. Nella sessione di corrispondenza di oggi, il governo ha incluso questo progetto nel piano valido dei programmi di sviluppo 2023-2026.

Secondo il ministero delle Infrastrutture, il bando sarà pubblicato quanto prima. La base per la concessione di aiuti di Stato ai vettori aerei per l'avvio delle operazioni di nuove rotte aeree dirette è data dalla legge varata quest'anno sugli aiuti per garantire una maggiore connettività aerea. Il programma è stato preparato dai ministeri delle infrastrutture e dell'economia, e con esso vogliono aumentare la connettività aerea del Paese, poiché la ripresa del traffico aereo in Slovenia dopo la pandemia di Covid-19 è molto scarsa; in questo caso si sono combinati gli effetti negativi della pandemia e del crollo della compagnia aerea Adria Airways, ha detto il ministro delle Infrastrutture Alenka Bratušek. Il programma prevede di sovvenzionare il 50% dei diritti aeroportuali in tre aeroporti internazionali in Slovenia (Brnik-Lubiana, Maribor e Portorose) per i vettori che stabiliranno voli sui collegamenti aggiudicati. I vettori ammissibili riceveranno sovvenzioni sulla base di rapporti trimestrali sui voli e sul numero di passeggeri trasportati.

Secondo il programma, ci saranno un totale di 10 rotte nel primo elenco di priorità, vale a dire quattro per i voli verso la destinazione finale - Bruxelles, Skopje, Praga e Berlino - e sei per i voli verso gli aeroporti da cui i passeggeri possono proseguire il volo, ad es. Vienna, Copenaghen, Atene, Madrid, Amsterdam e Helsinki.

Se dopo il primo turno ci saranno fondi disponibili, verranno banditi sussidi per i collegamenti con Roma, Stoccolma, Oslo, Barcellona, Lisbona, Pristina e Parigi. Se ci saranno ancora fondi dopo il secondo round, i collegamenti verso tutte le destinazioni nel territorio dello Spazio aereo comune europeo (Ecaa), che comprende i paesi dell'Ue, Norvegia e Islanda, nonché Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo, saranno sovvenzionati. Il programma prevede di sovvenzionare le connessioni per tre anni. Ogni anno saranno disponibili 5,6 milioni di euro, per un totale di 16,8 milioni di euro.M.MAN.