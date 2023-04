Montenegro, Milatović verso la presidenza nella sfida a Djukanović

In Montenegro, dove ieri nel ballottaggio delle presidenziali era in atto una sfida tra il vecchio e il nuovo, ha vinto il nuovo, segnando la fine di un'era. Jakov Milatović, giovane e brillante economista da poco in politica con l'obiettivo di portare aria nuova nel piccolo e instabile Paese balcanico, ha battuto il presidente uscente Milo Djukanović, veterano della politica montenegrina da lui dominata per oltre trent'anni sia da presidente (due mandati) che da capo del governo (sette volte). Questo dicono i dati preliminari diffusi dai due principali Istituti di studi e ricerche demoscopiche CeMI e Cdt, che assegnano a Milatović percentuali intorno al 60%, rispetto al 40% circa andato a Djukanović, che mirava a un terzo mandato alla presidenza. La commissione elettorale in tarda serata non aveva ancora diffuso dati definitivi, ma si riteneva che non dovessero scostarsi granché da quelli indicati dai Centri di ricerche.

Sull'esito della sfida pare aver pesato la voglia di cambiamento in un Paese in preda da un paio d'anni a una forte instabilità politica e istituzionale. Un desiderio di voltar pagina manifestatosi nell'appoggio accordato a Milatović da tutti gli altri cinque candidati in lizza al primo turno delle presidenziali 19 marzo scorso, schierati in blocco contro Djukanović. Nel duello tv di venerdì a chiusura della campagna elettorale, Milatović non aveva esitato a definire Djukanović un autocrate, accusandolo di aver contribuito al dilagare di corruzione e criminalità. Si avvicina così una pagina nuova per il Montenegro, con Milatović deciso a incarnare il futuro del Paese balcanico, indipendente dal 2006, membro Nato dal 2017 e impegnato da un decennio nel negoziato di adesione all'Ue. Processo che ha subito una frenata negli ultimi due anni, con l'emergere di forte instabilità politica.