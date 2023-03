Sospesa fino a fine giugno la vignetta elettronica nel tratto di superstrada slovena tra Rabuiese e Decani

CAPODISTRIA Nel tratto di superstrada slovena H5 che dal confine di Rabuiese arriva allo svincolo di Sermino (Decani) l’obbligo di avere la vignetta elettronica sarà temporaneamente sospeso dal 20 marzo al 30 giugno, grazie a un accordo tra Dars e il Comune di Capodistria. Si potrà quindi circolare gratuitamente nel tratto interessato.

A comunicare la decisione, sul sito istituzionale, è stato il Comune di Capodistria che precisa che nel tratto di superstrada tra il Sermino-Decani e Capodistria la vignetta continua a rimanere obbligatoria.

La nota del Comune

“Si tratta di una misura volta a decongestionare la strada locale molto trafficata che attraversa Škofije, soprattutto nelle ore di punta, causando notevoli problemi nella mobilità quotidiana dei residenti della zona – si legge nella nota del Comune di Capodistria -. La congestione è causata dalla chiusura a causa dei lavori sulla strada nazionale R3-741 che attraversa Spodnje Škofije, dov’è in costruzione una rotatoria in direzione di Tinjan, mentre a Škofije sono aperti diversi cantieri per la costruzione della rete fognaria nell'ambito del progetto “Capodistria e Ancarano puliti”.

La decisione

Per alleggerire il traffico sulla strada locale e dirottarlo sulla superstrada parallela, il Comune di Capodistria ha quindi concordato con la Società autostrade e la Direzione delle infrastrutture di sospendere temporaneamente, cioè tra il 20 marzo e il 30 giugno 2023, i pedaggi sul tratto della superstrada H5 tra il confine con l'Italia ed l’allacciamento di Sermino (Decani).

"La e-vignetta resterà obbligatoria per la circolazione sulla H5 in direzione di Capodistria. Durante il predetto periodo, anche la superstrada Škofije-Sermino verrà riasfaltata ed in tale occasione sarà disponibile solo una corsia”.