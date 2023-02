Tensioni Serbia Kosovo, il 27 febbraio a Bruxelles l’incontro tra Kurti e Vucic

BELGRADO Lunedì 27 febbraio l'Alto rappresentante Josep Borrell convocherà a Bruxelles una riunione di alto livello del dialogo Belgrado-Pristina.

Il Presidente della Serbia Aleksandar Vučić e il Primo Ministro del Kosovo Albin Kurti hanno confermato la loro partecipazione.

L'Alto rappresentante, affiancato dall'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajčák, terrà incontri separati con i leader, seguiti da una riunione congiunta.

L'incontro sarà incentrato sulla proposta dell'Ue sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

Per la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, l'unico epilogo del dialogo fra Pristina e Belgrado dovrà essere il mutuo riconoscimento. Parlando alla seduta straordinaria del Parlamento in occasione del 15° anniversario dell'indipendenza del Kosovo, Osmani ha ribadito la ferma posizione di Pristina su questo tema, sottolineando come la sovranità, l'integrità territoriale, la costituzione e l'ordinamento giuridico del Kosovo non possano essere oggetto di alcun negoziato.

Ringraziando la comunità internazionale per l'appoggio costante alla libertà e all'indipendenza di Pristina, la presidente ha affermato che nonostante le differenze di posizione, tutte le forze politiche in Kosovo sono schierate contro la Serbia e coloro che vogliono distruggere il Paese ostacolando il suo percorso di sviluppo e progresso.

Il Kosovo, ha detto Osmani, intende proseguire sulla strada dell'integrazione nelle organizzazioni internazionali, «in collaborazione con i Paesi amici».