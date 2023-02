Croazia, arrotonda il prezzo di 4 cent. Parrucchiera multata: 2.640 euro

Bene, anzi male gli aumenti dei prodotti di base per il sostentamento di una famiglia, ma pagare una multa di 2.654 euro per aver arrotondato a più 4 centesimi il costo di un servizio nel trasformarlo dalle kune in euro sembra uscire dalla rubrica “Strano, ma vero” della Settimana Enigmistica. Eppure è successo in Croazia a una titolare di un salone di parruchiera. Ma non è l'unica a essere finita nel mirino dell'Ispettorato di Stato, che finora ha effettuato più di 1.400 ispezioni e comminato 272 multe. La proprietaria del salone di bellezza di Makarska non ha avuto una sola multa nei suoi 43 anni di onorato lavoro, ma ora, a causa del “profitto” tratto dalla della conversione del prezzo dalle kune all’euro, dovrà pagare 2.654 euro di ammenda.

Carovita in Croazia, uova e patate costano più del doppio: ecco la lista dei prezzi aumentati Mauro Manzin 07 Febbraio 2023 Mauro Manzin

E non ci sarebbe niente da discutere se non si trattasse di un arrotondamento di appena quattro centesimi. L' anno scorso Vanja Batošić faceva pagare 60 kune per la modellatura delle sopracciglia. Dal primo gennaio questo servizio costa 8 euro, ma secondo il regolamento sulla conversione dei prezzi dovrebbe costare 7,96 euro.

L' imprenditrice scioccata ha detto a Rtl che non intende pagare la multa e che ha già scritto un reclamo. Ha dichiarato di non sentirsi in colpa e ha chiesto che il fascicolo fosse consegnato al tribunale, dove spiegherà l'intera situazione. «Abbiamo arrotondato più prezzi per difetto che per eccesso, ma all'ispettore non interessava», si lamentò Vanja. Ma non è l'unica a essere finita sotto la lente d'ingrandimento dell'Ispettorato di Stato, che finora ha effettuato più di 1.400 ispezioni e comminato 272 multe per un totale di oltre 450.000 euro. L'ispettorato dice che non si fermeranno e controlleranno tutto, dai parrucchieri agli operatori turistici.Aumenti di prezzo ingiustificati sono stati riscontrati anche in quattro catene di vendita al dettaglio . I biscotti aprono la strada con un aumento del prezzo del 41%, seguiti da cibo per cani (38%) e cibo per gatti (29%), yogurt liquido aumentato di prezzo del 24%, roast beef del 20% e burro del 19%. Più costosi anche il cacao in polvere (18%) e il cioccolato per cucinare (13%). L'avvocato dell'associazione Voice of Entrepreneurs, Dorotea Jurčić, ha affermato di ritenere che non vi sia alcuna base legale «per emettere tali ordini di infrazione e punire gli imprenditori». Ritiene che l'Ispettorato limiti in tal modo la libertà del mercato e ha rimarcato che gli imprenditori che intendono sporgere denuncia non devono mai pagare la multa, perché così facendo ammetterebbero la colpa.M. MAN.