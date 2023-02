Maltempo, dalla Slovenia alla Bosnia danni e disagi per il vento forte

LUBIANA Come avvenuto in Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per il forte vento nelle aree montuose della regione, anche in Slovenia la tempesta di vento ha creato notevoli danni e disagi.

Slovenia

In mattinata le raffiche di vento più forti in montagna sono state misurate a Kredarica (165 chilometri orari), Krvavec (117 chilometri orari), Vogl (cento chilometri orari) e Rudne polje (91 chilometri orari ). C'era molto vento anche nelle valli al mattino. Nel punto di misurazione Trojana-Limovce, le raffiche più forti hanno raggiunto gli 83 chilometri all'ora, nel parco paesaggistico Goričko i 75 chilometri all'ora, all'aeroporto di Lesca 68, all'aeroporto Jožet Pučnik 65, a Bovec 57 e a Murska Sobota 52 chilometri all'ora.

Nella Slovenia centrale anche la fornitura di energia elettrica è stata interrotta in alcune località: intorno alle 12 più di 2.700 utenti erano senza corrente, problema fortunatamente risolto in fretta. Le criticità maggiori si sono registrate principalmente nella zona di Kamnik e Komenda e a Zasavje, mentre nella zona di Sevnica sono stati scoperchiati alcuni tetti.

A causa del vento, la stazione sciistica di Krvavec, dove sono state misurate raffiche di vento fino a 110 chilometri all'ora, è stata chiusa nella giornata odierna, così come la stazione sciistica di Kanin.

Croazia

I venti di uragano sono stati segnalati anche in Croazia e Bosnia-Erzegovina. Il vento ha abbattuto alberi e spezzato rami, ostacolato il traffico e causato danni. In Bosnia-Erzegovina è stata dichiarata un'allerta arancione in tutto il Paese e il vento soffia a una velocità di 133 chilometri all'ora a Bjelašnica.

In Croazia, i media locali riferiscono di problemi dovuti ai forti venti, soprattutto dalla capitale Zagabria e Osijek. Ci sono segnalazioni di rami spezzati da alberi caduti su auto e strade, così come alberi abbattuti. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per rimuoverli e quindi anche il traffico ne ha risentito.

Nella zona di Osijek sono caduti anche diversi pali telefonici ed elettrici sulle strade, così come si registra l’abbattimento di alcuni stand della fiera dell'antiquariato. Fortunatamente non ci sono state vittime, riferisce il giornale croato portale N1.

Bosnia Erzegovina

In Bosnia-Erzegovina è in vigore un'allerta arancione per l'intero Paese a causa di forti venti con velocità fino a 70 chilometri orari. Sono segnalati forti venti da tutte le parti del paese, con raffiche che raggiungono la forza di un uragano in alcuni punti. Su Bjelašnica il vento soffiava a una velocità di 133 chilometri all'ora, motivo per cui la seggiovia è stata chiusa in questa famosa località sciistica, riporta il Sarajevo portal klix.

Austria

Problemi dovuti a venti di uragano vengono segnalati anche dall'Austria. Secondo l'agenzia di stampa austriaca Apa, nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco a Vienna hanno avuto le mani impegnate a causa del vento e dei forti acquazzoni. Questa mattina sono state segnalate 170 richieste di aiuto. Oltre alle ante delle finestre allentate, ai rami spezzati e all'infiltrazione di acqua nei solai, il tetto di lamiera dell'edificio di un'azienda ha ceduto e i vigili del fuoco hanno dovuto metterlo in sicurezza.

Serbia

A causa dei venti di uragano, un'allerta arancione è in vigore anche in Serbia, da dove finora non sono stati segnalati problemi di rilievo.