Tajani: “La conferenza di Trieste è il primo passo, i Balcani sono una priorità del governo”

TRIESTE "I Balcani rappresentano una priorità del governo italiano, sono una realtà forse non sempre sufficientemente seguita o con la dovuta attenzione e intensità. Martedì scorso abbiamo organizzato insieme al ministero dell'Economia una conferenza nazionale sulla regione", dove "abbiamo fatto il punto su ciò che l'Italia può fare per essere protagonista nell'area che è prioritaria. Ma Trieste è solo il primo passo di una strategia di maggior presenza italiana nella regione".

L’impegno di Meloni: «Il Governo porterà più Italia nei Balcani. Partendo da Trieste» Elisa Coloni 24 Gennaio 2023 Elisa Coloni

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni riunite Affari esteri Camera e Affari esteri e difesa Senato sulla situazione nei Balcani occidentali.

"In primavera ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani a Roma, poi ci sarà una riunione con Albania, Nord Macedonia, Bulgaria e Italia sul Corridoio Cinque. Come riscontro della presenza italiana, la scorsa settimana il Quintetto Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia è andata in Kosovo. Ritorniamo quindi a essere protagonisti", "siamo in costante contatto con i governi di Serbia e Kosovo per contribuire a una soluzione pacifica della vertenza tra i due Paesi", ha spiegato Tajani.

"Organizzeremo anche iniziative per una presenza imprenditoriale, a marzo ci sarà un business forum a Belgrado e poi a Pristina. L'obiettivo è aprire nuovi mercati, favorire l'internazionalizzazione e gli investimenti nel nostro Paese".