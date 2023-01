Il commissario Ue Varhely: «L’Europa conta sull’Italia per accelerare l’integrazione dei Balcani ma l’Est deve fare le riforme»

TRIESTE «L’allargamento dell’Ue ai Balcani è in ritardo, ma questa Commissione ha cambiato passo e accelerato: l’Europa è tornata. Contiamo su Roma e sul ruolo che può giocare: nei Balcani occidentali abbiamo bisogno di più Italia». Sono le parole del commissario Ue all’allargamento Oliver Varhelyi, giunto da Bruxelles a Trieste per il vertice sul futuro dell’Europa a Est.

Commissario Varhelyi, un giudizio sulla conferenza?

«Molto positivo. E ho apprezzato la scelta di Trieste, perché credo che non vi sia luogo più adatto di questo per affrontare il tema dell’allargamento a Est dell’Ue e il ruolo che può e deve avere l’Italia in tale processo. Trieste è la porta per l’Europa orientale».

Che ruolo ha l’Italia?

«Strategico. C’è tanto da fare, ma le nostre aspettative sono più alte di prima. L’Italia è un partner chiave e insieme possiamo realizzare molto più di quanto fatto in passato».

Nonostante gli sforzi, l’integrazione a Est procede a rilento. Come giudica i tempi del percorso?

«Siamo in ritardo, perché il processo è stato lento per molti anni, ma l’ampliamento per questa Commissione è stata una priorità sin dal primo giorno del nostro mandato: abbiamo lavorato per rimetterlo al centro dell’agenda di tutti i leader. Il primo passo della svolta risale al febbraio 2020, quando abbiamo messo sul tavolo una nuova metodologia per l’allargamento, che si traduce in nuove regole del gioco, per renderlo più dinamico, più credibile, supportato da un più forte impegno politico. Questo ha permesso di fare tanto. Penso a quanto fatto con Albania e Macedonia del Nord, Serbia e Montenegro. Ma c’è ancora molto da fare».

A che punto siamo?

«Il piano mobilita 30 miliardi di euro di investimenti sui Balcani occidentali, per grandi progetti infrastrutturali, nel campo dell’energia, dei trasporti, dell’economia digitale. Solo negli ultimi due anni abbiamo approvato 40 progetti. L’implementazione del piano ovviamente creerà opportunità non solo per l’area balcanica, ma anche per i Paesi europei, sul piano economico e finanziario».

Quindi c’è stata una reale accelerazione?

«Sì. Da un paio di anni. E dopo l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina l’allargamento è tornato tra le prime tre priorità dell’Ue e dei suoi leader. Che i nostri vicini entrino, tutti, nell’Unione, è essenziale. L’Europa è pronta a mantenere il suo impegno, se i Paesi dei Balcani sono pronti a mantenere il loro».

Cosa intende?

«Ci deve essere rispetto dei tempi e degli obiettivi per le riforme: più veloci saranno i Paesi dei Balcani occidentali nella realizzazione delle riforme, più rapido sarà il percorso di allargamento. Ovviamente serve la volontà politica, anche se l’integrazione esclusivamente politica non può funzionare».

E cosa serve?

«L’integrazione politica non può esistere senza integrazione economica e sociale».

Ma è realistico che tutti i Paesi dei Balcani occidentali riescano ad entrare in tempi ragionevoli nell’Unione?

«È inevitabile. Credo che tutti i Paesi membri dell’Ue lo considerino tale, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: è una garanzia per la pace a lungo termine. È nel nostro interesse».

È possibile provare a dare, almeno indicativamente, un tempo per l’ingresso di questi Paesi nell’Ue?

«Non è qualcosa che si fa in una notte e non credo che porre delle scadenze aiuti. Penso invece che sia importante prendere decisioni anno per anno. Decidere e fare, passo dopo passo».

Parliamo della Serbia, che ancora si rifiuta di imporre sanzioni alla Russia. Pensa che l’Ue potrebbe congelare i negoziati con Belgrado se la Serbia continuasse su questa strada?

«Abbiamo dato un messaggio molto chiaro alla Serbia già lo scorso autunno. Abbiamo bisogno che la Serbia sia dalla nostra parte, perché Belgrado è un nostro alleato, un Paese che sta negoziando per diventare membro Ue. Quindi per noi è naturale ambire al fatto che la Serbia ci supporti e supporti l’Ucraina. Ci sono dei segnali che vanno in questa direzione e io spero che la Serbia vada in questa direzione, anche se spetta a loro la decisione sul loro destino. Per noi questo tema ora è molto importante: non è l’unica condizione, ma sta diventando una delle condizioni chiave. Se si osservano le ultime dichiarazioni del presidente Vučić, si nota una crescente consapevolezza di quello che l’Europa chiede a Belgrado come alleato».

Relativamente al rapporto teso tra Serbia e Kosovo: prevedete un accordo di “normalizzazione” a breve?

«Con il Kosovo le cose si muovono, evolvono, spero nella direzione giusta. Auspico che il dialogo porti a un risultato. Il rappresentante speciale per l’Ue sta lavorando per rafforzare il dialogo e arrivare a una soluzione neutra. L’altro ieri Vučić si è espresso su questo. Io credo che dei passi in avanti siano ipotizzabili, ma non possiamo mai dare nulla per scontato. Quindi, da entrambe le parti deve esserci la volontà di incontrarsi e trovare una soluzione».

Partendo da dove?

«Innanzitutto eliminando la violenza, perché il mantenimento della pace e della sicurezza è responsabilità di tutti. In questo processo l’Ue c’è, ma abbiamo bisogno anche che le autorità locali in Kosovo aiutino la comunità serba a non sentirsi isolata. Lavoriamo duramente per arrivare a una soluzione, perché, se non dovessimo arrivarci, perderemmo tempo prezioso». El. Col.