In Kosovo calma apparente dopo i disordini, ma la tensione resta

TRIESTE Calma apparente. E tensione che cova sotto le ceneri, con possibili evoluzioni inedite e potenzialmente esplosive. Si può sintetizzare così la situazione nel nord del Kosovo, sulla carta riappacificato dopo la crisi di dicembre. Ma tra i serbi c’è maretta, con irritazione non solo nei confronti di Pristina, ma ora estesa anche a Belgrado. È quanto suggeriscono le mosse che dovrebbero portare, il 9 gennaio, a una grande protesta a Mitrovica nord. Gli obiettivi della manifestazione, non solo Pristina e l’odiatissimo premier Albin Kurti, ma anche Belgrado e il presidente Vučić, oltre alla Srpska Lista, partito che rappresenta gli interessi serbi in Kosovo, da alcuni accusati di aver «abbandonato» la minoranza del Kosovo. Gli organizzatori, misteriosi, ma dietro ci sarebbe l’intero «popolo deluso del Nord del Kosovo», ancora «ostaggio» delle politiche di Vučić e dei «giochi» di potere tra lui e Kurti, ha spiegato al quotidiano belgradese Danas Ivan Miletic, una delle anime della protesta.

Protesta contro tutti che potrebbe rappresentare una svolta importante nel nord, dominato dalla Srpska Lista e da leader vicinissimi a Vučić e a Belgrado. Ma l’ultima crisi e soprattutto la decisione politica che ha portato alla rimozione delle barricate ha lasciato in molti sconcertati e delusi, a Mitrovica. Crisi durante la quale molti serbi «hanno creduto che non si potesse tornare indietro, ci aspettavamo» che Vučić «rimanesse dalla parte del popolo» serbo in Kosovo, ha spiegato Miletic. Invece, la sua lettura, «solo gli albanesi ottengono» sempre qualcosa «dai negoziati», mentre i serbi restano scottati e «qui si vive sempre peggio».

Non solo. Malgrado le rassicurazioni di Belgrado e il sì dei serbi del Kosovo alla rimozione delle barricate, «nessun membro delle forze speciali» kosovare avrebbe abbandonato il nord del Kosovo. In breve, sarebbe meglio che da ora fossero gli stessi serbi del nord - quelli non «eterodiretti» da Belgrado - a decidere, perché «sanno cosa è meglio per loro», ha detto.

Manifestazione, quella del 9 gennaio, che potrebbe far risalire la tensione e soprattutto minare i delicatissimi equilibri che governano il nord, già resi instabili dalla crisi di dicembre. Crisi che, al momento, starebbe lentamente entrando in archivio, soprattutto dopo la rimozione dell’ultima barricata, grazie a «operazioni del genio» delle truppe Nato in Kosovo, ha annunciato la missione dell’Alleanza. Ma anche senza blocchi stradali, la situazione rimane tesa e «instabile», ha denunciato Bruxelles in questi giorni, facendo appello a «entrambe le parti» a evitare ogni azione che possa far riaccendere gli animi e tradursi in una nuova «escalation». Di certo, le parole del premier kosovaro Kurti non aiutano. In una nuova intervista, il leader di Pristina ha infatti negato che ai serbi e a Belgrado siano state concesse «garanzie» per la de-escalation. E soprattutto che Pristina abbia dato l’ok alla creazione della Comunità delle municipalità serbe, ancora condizione irrinunciabile per la leadership di Belgrado per ritornare a un tavolo delle trattative che rimane deserto, malgrado gli auspici di Ue e Usa. Che manderanno i loro inviati a Belgrado e Pristina la settimana prossima, per provare ad accelerare sulla strada dell’atteso accordo di “normalizzazione” tra Serbia e Kosovo.