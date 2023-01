La Croazia adotta l’euro ed entra in Schengen, niente più controlli ai valichi

Con il nuovo anno la Croazia ha adottato ufficialmente l’euro ed è entrata nell'area di libera circolazione Schengen, due importanti passi per il Paese dopo l’adesione all’Ue quasi dieci anni fa. A mezzanotte la Croazia ha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20esimo membro della zona euro.

Foto Lasorte

È diventata anche la 27esima nazione della zona Schengen, che consente di circolare senza passaporto tra Stati membri. Addio, quindi, ai controlli sulla frontiera tra Slovenia e Croazia. L’Istria, in particolare, è tornata a essere una regione non più divisa da confini.

Numerose le iniziative con cui è stato salutato l’arrivo del 2023 ma anche della “Europa senza confini”, a cominciare dalle feste congiunte ai valichi con i vicini sloveni. Valichi dove da oggi, domenica 1 gennaio, non ci sono più i controlli e il passaggio del confine è libero, come si può vedere dalle foto scattate in mattinata a Dragogna. Questo 1° gennaio 2023 è, insomma, una data storica per la mobilità transfrontaliera.