Tajani: “A Trieste a gennaio una conferenza italiana sui Balcani”

«C'è molta tensione tra Kosovo e Serbia, stiamo cercando di fare di tutto per evitare perché la situazione degeneri. Ci sono mille militari italiani al confine che garantiscono la stabilità e la pace e sono apprezzati da serbi e kosovari. A gennaio organizzeremo a Trieste una sorta di conferenza italiana sui Balcani per preparare una serie di iniziative politiche».».

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Live in su Skytg24, sottolineando che «l'Italia vuole essere protagonista in questa regione» e che si «acceleri» nel percorso europeo.

"È una zona in cui l'Italia vuole recitare un ruolo da protagonista. La mia presenza a Verona è in questa direzione. Incontrerò infatti molti imprenditori del territorio che hanno relazioni importanti con quelle zone", ha detto Tajani ad un incontro di Forza Italia.

"Ho incontrato i vertici del Governo serbo e kosovaro, la mia volontà è creare un punto di incontro economico - a aggiunto -. Voglio spiegare agli imprenditori veronesi le opportunità che ci sono in quelle zone per dare ancora più internazionalizzazione alle nostre aziende. E sia chiaro, non delocalizzare ma internazionalizzare. I Balcani sono un'ottima opportunità e penso che molti imprenditori di questa zona lo sappiamo bene"

. Tajani al termine della convention di Fi si incontrerà con alcuni imprenditori tra cui Matteo Zoppas, membro del cda dell'Agenzia Ice.