Viaggio sul nuovo confine d'Europa tra Croazia e Bosnia Erzegovina

Il parco di Lonjsko Polje: per secoli, tra inizio Cinquecento e il 1881 (quando venne abolita formalmente), da queste parti passava la Militärgrenze, la frontiera militare che separava l’Impero asburgico da quello ottomano. «Chi viveva in questi territori godeva di maggiore autonomia, di libertà religiosa e riceveva della terra da coltivare. In cambio, doveva battersi per gli Asburgo in caso di guerra e questo fino al compimento dei 60 anni di età», riassume lo storico Alexander Buczynski dell’Istituto croato per la storia. Erano i cosiddetti «graničari» (da granica, frontiera) e vivevano in un’area che andava da Segna sul mare Adriatico fino a Zemun, oggi un sobborgo di Belgrado, per poi risalire verso Novi Sad e l’Ungheria.

3 di 11