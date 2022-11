Istria, trenta ville di lusso di fronte alle isole Brioni: protestano i residenti di Fasana

Uno degli ultimi sbocchi sul mare per gli abitanti di Fasana è stato sbarrato dalla recinzione collocata lungo il perimetro dei 38.630 metri quadrati del terreno acquistato dalla società My Tie di Zagabria, controllata dal fondo d'investimento ceco Investika. In altre parole, il capitale ceco ha preso possesso di poco meno di quattro ettari di superficie dirimpetto a quelle Isole Brioni che furono la residenza estiva del defunto Maresciallo Tito: una posizione al top per progetti di sviluppo turistico.

Il lotto, per la precisione, si trova tra l’abitato di Fasana e il campeggio Pineta. Secondo quanto riportato dal portale Istra24, il prezzo pagato è stato pari a 5,38 milioni di euro, all’incirca 140 euro al metro quadrato.

Stando al Piano di sviluppo turistico di settore relativo a Fasana nord, in questo appezzamento è consentita la costruzione di impianti turistici a 3 e 4 stelle per una capacità massima di 300 posti letto. Tuttavia, per l'avvio del cantiere è necessario che il Consiglio comunale vari il Piano urbanistico Fasana nord. Dal canto suo, il sindaco Radomir Korac si dice fiducioso che il tutto possa avvenire nel 2023.

Ma quale è il progetto che intende realizzare il fondo ceco? Sul relativo sito web si parla di trenta lussuose ville a più piani, del valore complessivo di circa 100 milioni di euro: ville che alla fine verranno cedute in affitto oppure vendute (a tale proposito il fondo non ha ancora preso una decisione).

I residenti però hanno già alzato la voce contro la collocazione della recinzione: dopo mezzo secolo - dicono in sintesi - viene loro bloccato uno degli ultimi passaggi liberi per recarsi al mare. E lamentano che così resti un unico accesso, peraltro distante. È già partita dunque una raccolta di firme con la quale si chiede che venga rimossa la recinzione.

«Posso comprendere l'amarezza e anche la frustrazione dei miei concittadini - ha affermato in merito il sindaco Korac - però bisogna tener presente che il passaggio sul mare si trova sulla proprietà privata e che non è registrato nelle mappe catastali, per cui non si può far niente. Altro discorso sarebbe se si trattasse di un sentiero pubblico».

Se questa dunque è la situazione a Fasana, essa si inquadra in uno scenario che vede continuare senza sosta i progetti di sviluppo turistico per la creazione di nuovi posti letto in Istria. Sembrano essere cadute nel vuoto le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Istria Boris Miletić, che aveva auspicato di vedere rallentare l'edilizia turistica citando come sufficienti gli attuali 420.000 posti letto disponibili. «Andando avanti di questo passo - aveva detto il mese scorso Miletić - arriveremo al punto che gli attuali servizi pubblici saranno insufficienti non solo per i villeggianti ma anche per i residenti, mentre le infrastrutture non saranno più in grado di sopportare la pressione». Il presidente aveva chiaramente invitato le autonomie locali a rivedere in maniera opportuna i rispettivi piani ambientali. Sembra però che la forza del capitale sia più grande delle sue parole.