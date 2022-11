Il presidente sloveno Pahor consegna al governatore Fvg Fedriga l’alta onorificenza dell’Ordine d’oro al merito

LUBIANA Il presidente sloveno Borut Pahor ha consegnato oggi al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'alta onorificenza slovena dell'Ordine d'oro al merito. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso Pahor.

Massimiliano Fedriga je prejel zlati red za zasluge za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici. pic.twitter.com/lNH7d3BlMr — Borut Pahor (@BorutPahor) November 15, 2022

Fedriga è stato premiato "per il suo contributo nel rafforzamento della cooperazione italo-slovena e per il suo sostegno alla minoranza slovena in Italia con la restituzione del Narodni Dom di Trieste e la cerimonia a Basovizza e a Gorica/Nova Gorica", ha aggiunto Pahor.

Fedriga ha da parte sua ringraziato Pahor per l'onorificenza e ha lodato il presidente sloveno, che ha "rivoluzionato le relazioni amichevoli tra Slovenia e Italia", ha detto il presidente del Fvg, citato dall'agenzia STA.

Oltre a Fedriga, Pahor ha premiato anche il presidente della regione austriaca della Carinzia, Peter Kaiser, per il suo ruolo nell'approfondire la cooperazione tra Slovenia e Austria e nella promozione dei diritti della minoranza slovena nella Carinzia austriaca.