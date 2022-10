Slovenia, presidenziali: verso il ballottaggio Logar – Pirc Musar

LUBIANA.. In Slovenia, a scrutinio pressochè ultimato con il conteggio di oltre il 98% delle schede delle presidenziali di oggi, domenica 23 ottobre,il candidato conservatore Anze Logar ha ottenuto il 34% delle preferenze, seguito da Natasa Pirc Musar alla quale è andato circa il 27% dei voti. Terzo con circa il 15% l'eurodeputato socialdemocratico Milan Brglez, che era il candidato della coalizione governativa. Ne ha dato notizia in serata la commissione elettorale a Lubiana. Per la successione al presidente Borut Pahor saranno pertanto Logar e Pirc Musar ad affrontarsi nel ballottaggio del 13 novembre. Il dato sull'affluenza supera il 50%, anche se per il conteggio finale bisognerà aspettare i voti dall'estero e quelli per corrispondenza. Logar, ex ministro degli Esteri nel governo del premier conservatore Janez Jansa, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto, affermando anche che è pronto a un dibattito sui contenuti in vista del ballottaggio dove, secondo lui, tutto è possibile. Grande gioia anche da parte della indipendente Pirc Musar, avvocata impegnata nella difesa dei diritti umani e civili, che ha detto di non voler arretrare nemmeno di un millimetro sui valori che rappresenta e che ha portato avanti in questi mesi di campagna elettorale.