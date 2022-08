Passeggia nudo nelle strade e negli uffici di Ragusa: il video diventa virale

DUBROVNIK (RAGUSA) È uscito di casa completamente nudo, peccato avesse dimenticato il cappello, ma è diventato virale o stesso. Lo, per ora, ancora sconosciuto nudista ha attraversato alcuni rioni alla periferia di Dubrovnik per poi recarsi indisturbato all’ufficio turistico per chiedere delle informazioni.

Ovviamente ripreso e immortalato da centinaia di telefonini, la sua passeggiata è subito “esplosa” sui canali di Tik Tok e YouTube.

Il fatto è che nessuno sembra scandalizzarsi: a parte qualche sorrisetto malizioso, nessuno ha cercato di fermarlo, di chiedergli che cosa stesse facendo.

È passato anche accanto a un poliziotto che non ha fatto una piega.