La Pallacanestro Trieste accelera per i visti Usa: Fayne e Ganes forse a Lasko

TRIESTE La firma di Phil Fayne, accordo biennale definito nei giorni scorsi, ha completato il mosaico della nuova Pallacanestro Trieste. Alla vigilia della settimana di ritiro prevista a partire da domenica nelle strutture di Thermana Lasko, si attende adesso l'arrivo degli americani per cominciare a lavorare con la squadra al completo. Il periodo non aiuta, visto che gli uffici del Coni chiusi dal 15 al 22 agosto, rischiavano di rallentare il normale decorso delle pratiche da espletare.

La società, grazie alla disponibilità degli uffici preposti, è riuscita comunque a presentare e inoltrare la documentazione necessaria ai giocatori per ottenere il visto. Ancora incerta la data di arrivo di Davis, Gaines e Fayne dei tre, pur avendo firmato per ultimo, il primo ad arrivare potrebbe essere proprio Fayne. Coach Legovich spera di avere il suo nuovo centro e Gaines almeno per qualche giorno in Slovenia. Se riuscissero ad arrivare già durante questo fine settimana, dopo le visite mediche di rito eventualmente fissate per lunedì, potrebbero raggiungere i compagni in ritiro già all'inizio della settimana. Da valutare i tempi, chi invece sicuramente non sarà a Lasko è Davis che ha avuto problemi con il passaporto ed è stato costretto a rimandare la partenza dagli Stati Uniti. Nonostante gli intoppi burocratici la preparazione della squadra, giunta ormai alla seconda settimana di allenamenti, continua senza sosta. Buono il lavoro svolto finora e consistente l'apporto dei quattro under aggregati alla prima squadra. La loro presenza è stata apprezzata dallo staff tecnico che ha potuto sopperire all'assenza dei titolari grazie all'entusiasmo garantito da Rolli, Antonio, Ius e Sheqiri. Americani tenuti comunque costantemente aggiornati sugli allenamenti svolti dalla squadra. Lo staff tecnico si sta tenendo in contatto con ognuno di loro e, quasi quotidianamente, invia dei video nel quale viene filmato il lavoro svolto. Un modo per velocizzare il loro inserimento visto che, una volta raggiunti i compagni, dovranno solo mettere in pratica sul campo le situazioni di gioco già memorizzate. Una settimana ancora poi cominceranno i test amichevoli in vista dell'esordio in campionato previsto per domenica 2 ottobre contro la Carpegna Pesaro. Venerdì prossimo, a Lasko contro la locale formazione slovena, in campo ci saranno solo i giocatori che hanno svolto questa prima parte della preparazione. Il nucleo italiano, dunque, rafforzato dalla presenza di Pacher e Bartley mentre anche nel caso in cui dovessero effettivamente arrivare già in ritiro, Gaines e Fayre sarebbero tenuti precauzionalmente a riposo. La prima occasione per vedere la nuova Trieste, dunque, dovrebbe essere il torneo di Udine in programma al Carnera venerdì 2 e sabato 3 settembre.