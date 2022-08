Donna ucraina uccisa a Umago: l’amico italiano resta in carcere

TRIESTE Si attende ancora di conoscere con precisione, da parte delle forze dell'ordine croate, le ragioni alla base dell'omicidio commesso, secondo le accuse iniziali, da un giovane di 30 anni, lombardo, ai danni di una amica, una donna di nazionalità ucraina, di 40.

L'omicidio è avvenuto due notti fa a Zacchigni, a Umago in un alloggio che la donna, da dieci anni, prendeva in affitto per le vacanze assieme ail marito, tanto che tra la coppia e i proprietari di casa nel tempo si era creato un rapporto di amicizia.

Turista italiana uccisa dopo una feroce lite nella casa in affitto, arrestato un amico: ecco quello che sappiamo del delitto di Umago Valmer Cusma 18 Agosto 2022

Quest'anno, però, con il coniuge impegnato per lavoro in Ucraina, la donna è tornata nella stessa casa in vacanza nella località turistica di Umago con un amico.

Sarebbe stato proprio questi che, dopo una notte di forti litigi, l'avrebbe uccisa, sembra con un corpo contundente.

I sanitari hanno tentato in vari modi di salvare la donna che agonizzava ma le ferite erano troppe, diffuse lungo il corpo, e troppo profonde e dunque è morta pochi minuti dopo l'arrivo dei medici.

Gli agenti hanno immediatamente fermato e incarcerato il trentenne sottoponendolo tra l'altro al test alcolemico e antidroga. Di questo, però, ancora non si conosce il risultato. Secondo alcuni vicini residenti, anche nei giorni scorsi i due avrebbe litigato più volte. La vittima abitava regolarmente da anni in Italia.

Secondo quanto si è appreso, sul suo corpo sarebbero già stati effettuati gli esami autoptici, ma anche in questo caso i risultati non sono stati resi noti. Sul caso stanno indagando gli uomini della polizia di Umago con i colleghi della sezione di Buie.