Kosovo-Serbia, fumata nera. Borrell: «Il dialogo continua»

BELGRADO Grande attesa alla vigilia, ore e ore di colloqui a porte chiuse ieri, incontri bilaterali e trilaterali durati dalla prima mattina fino a pomeriggio inoltrato. Ma alla fine, malgrado gli sforzi, l’esito è stato identico a tutte le altre volte: un ennesimo flop.

Flop che riguarda il dialogo ad alto livello tra Serbia e Kosovo, facilitato dall’Unione europea, ripartito finalmente dopo una stasi durata mesi, sotto l’egida dell’Alto rappresentante agli Esteri Josep Borrell. Ma anche la tanto attesa svolta non c’è stata. Protagonisti dei colloqui, come sempre, il presidente serbo Aleksandar Vučić e il premier kosovaro, Albin Kurti, che hanno parlato tra loro e poi discusso più volte con Borrell, separatamente a quattrocchi, in quello che Bruxelles aveva immaginato soprattutto come un vertice per raffreddare la tensione esplosa tra la fine di luglio e l’inizio di agosto nel nord del Kosovo. Nulla si sa di cosa Vučić e Kurti si siano detti, dei toni usati. Si sa invece che, malgrado le speranze Ue, sul fronte Serbia-Kosovo nulla si muove.

Lo ha ammesso lo stesso Alto rappresentante, in una breve conferenza stampa dopo il lungo summit, durante la quale ha dovuto concedere che «sfortunatamente non c’è stato alcun accordo oggi, ma non è la fine della storia». Il termine accordo si riferisce non solo a quella tanto attesa “normalizzazione” dei rapporti bilaterali tra Belgrado e Pristina, l’obiettivo finale del dialogo a Bruxelles, ma soprattutto alla questione più calda al momento, quella della cosiddetta “guerra delle targhe”, al centro dei colloqui di ieri.

Guerra, ricordiamo, la cui miccia è stata la decisione del governo Kurti di imporre ai serbi che vivono in Kosovo di “convertire” le proprie attuali targhe, emesse dalle autorità serbe con la sigla di città kosovare, con quelle ufficiali del Kosovo indipendente. Per i serbi e per Belgrado si tratta di una imposizione ingiusta, pensata per rendere ancora più difficile la vita dei serbi nel Kosovo e spingerli ad andarsene, soprattutto se sommata a un’altra decisione del Kosovo. Quella di non riconoscere i documenti d’identità emessi dalla Serbia, ma di fornirne di temporanei ai serbi in ingresso in Kosovo. Prima che l’applicazione delle misure fosse posticipata a settembre, nel nord del Kosovo – dove vivono in maggioranza serbi – la tensione era salita alle stelle, anche con blocchi stradali e frontiere chiuse. Scenario che potrebbe riproporsi il primo settembre, quando Pristina, secondo quanto annunciato da Kurti, andrà avanti con le misure annunciate. Ma attenzione. Borrell ha ribadito ieri che «entrambe le parti saranno ritenute responsabili per ogni tipo di escalation» e sottolineato che l’Europa e «la comunità internazionale non vogliono» vedere nuove violenze.

A segnalare quanto il caso Kosovo preoccupi l’Occidente nella sua interezza, anche le parole del segretario generale Nato Jens Stoltenberg, che mercoledì ha avvisato che l’Alleanza atlantica è pronta «a intervenire se la situazione dovesse deteriorarsi» ulteriormente. Si spera ciò non sia necessario perché, ha detto Borrell, il dialogo dovrebbe continuare nei prossimi giorni e «noi non molliamo, abbiamo bisogno di soluzioni, c’è ancora tempo fino al primo settembre». Di certo, la situazione rimane più che delicata. Lo conferma il silenzio di Vučić, che è rimasto a Bruxelles ieri invece che tornare a Belgrado. E tornerà nella capitale serba solo oggi per «uno dei suoi discorsi più importanti» alla nazione, ha svelato Petar Petković, numero uno dell’Ufficio governativo serbo per il Kosovo, che ha aggiunto che la Serbia sperava ieri che «si potesse raggiungere un compromesso». Pare non sia stato così. «Nessun compromesso» è in vista, almeno «al momento», si è fatto sfuggire anche Borrell. E i prossimi giorni saranno decisivi.