Tensioni alle stelle tra Kosovo e Serbia. Pristina rinvia di un mese il divieto dei documenti serbi

TRIESTE Il governo del Kosovo ha rinviato di un mese, fino al primo settembre, il divieto dell'uso di documenti serbi nelle regioni del nord a maggioranza serba, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass. L'annuncio del divieto, che doveva entrare in vigore oggi, ha scatenato violente reazioni dei serbi del Kosovo e riacceso pericolosamente le tensioni tra Pristina e Belgrado.

Intanto, la forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è "pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, sancito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Lo si legge in un comunicato emesso ieri sera. Sottolineando di essere in contatto sia con la parte kosovara sia con quella serba, la Kfor lancia un appello al dialogo, ma riafferma che "adotterà qualsiasi misura si renderà necessaria per mantenere la stabilità".

Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic dal canto suo ha affermato di sperare in un gesto di distensione tra Pristina e Belgrado entro la giornata di oggi, secondo quanto riporta la Tass. "Credo che avremo presto buone notizie", ha detto Vucic ieri sera all' emittente Tv Pink, "spero che la riduzione dell'escalation avvenga se non stasera domani e che avremo il tempo di prepararci per un colloquio e cercare di trovare una soluzione di compromesso e mantenere la pace".

Il Cremlino sostiene che "tutti i diritti dei serbi in Kosovo devono essere rispettati". Lo ha fatto attraverso il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. I paesi occidentali, che avevano riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, dovrebbero avvertire le autorità della repubblica di non compiere passi sconsiderati, mentre i diritti dei serbi che vi risiedono devono essere rispettati.

"Crediamo che i Paesi, che hanno riconosciuto il Kosovo e ne sono diventati i garanti, debbano esercitare tutta la loro influenza per avvertire le autorità del Kosovo dall'adozione di misure sconsiderate che possano portare all'escalation", ha detto Peskov. "Chiediamo che tutti i diritti dei serbi siano rispettati", ha aggiunto.

Il provvedimento sui documenti si affianca a un altro, ancora più dirompente per la vita di decine di migliaia di serbi che ancora oggi vivono nel Kosovo indipendente: è quello che impone a chi viaggia su auto con targhe automobilistiche immatricolate in Serbia tra il 1999 e il 2022, ma con la sigla delle vecchie province oggi in Kosovo – Pristina, Prizren, Pec, Djakovica e così via – di registrarle con le targhe ufficiali kosovare, con la sigla Rks.

Pristina aveva difeso le sue mosse ricordando che Belgrado da anni fa lo stesso, sia con i documenti dei kosovari sia non riconoscendo le targhe automobilistiche di Pristina, giustificandosi col fatto che si tratta solo di misure di giusta reciprocità, per di più contemplata da accordi presi a Bruxelles tra le due capitali. Immediata la replica della Serbia, che aveva evocato la possibilità di una nuova “Operazione Tempesta” attraverso le targhe, pianificata da Pristina per cacciare i serbi dal Kosovo.

Ieri, alla vigilia del nuovo “caso targhe”, l’inizio dell’escalation, non solo verbale. Ad aprire le danze il presidente serbo Aleksandar Vučić, che in un intervento pubblico ha sostenuto che Pristina si prepara da oggi a imporre una «condizione molto complicata» per i serbi, fermando alle frontiere chi prova a entrare in Kosovo con carte d’identità rilasciate da Belgrado e targhe fuorilegge. Anzi, «non siamo mai stati in una situazione più complessa di quella di oggi», ha rincarato Vučić, accusando neppur troppo velatamente il premier kosovaro Albin Kurti di volersi presentare come un «piccolo Zelensky» che si batte contro «un piccolo Putin», così Pristina vorrebbe dipingere il presidente serbo.

Secondo quanto rivelato da Vučić, il Kosovo avrebbe già spedito alle sue frontiere nel nord del Kosovo, abitato in maggioranza da serbi, unità di polizia pronte a mettere in pratica le misure prese a giugno. «La parte albanese in Kosovo e Metohija prepara letteralmente l’inferno per i prossimi giorni», le parole del ministro degli Esteri serbo, Nikola Selaković. Nel frattempo, in un sondaggio del portale Kossev, il 65% dei serbi del Kosovo ha anticipato di non volere cambiare le targhe.

Di tenore opposto le parole di Kurti. «Applichiamo solo la Costituzione», ha affermato ieri, accusando poi Belgrado di soffiare sul fuoco della tensione parlando di nuove «barricate e blocchi sulle strade». E puntualmente le barricate sono comparse in serata, mentre risuonavano le sirene d'allarme a Mitrovica nord, la parte serba della "Berlino" del Kosovo divisa in due dal fiume Ibar. A essere bloccati dai serbi la strada principale che da Mitrovica conduce verso la Serbia, e poi i posti di frontiera di Jarinje e Brnjak, chiusi dalla polizia kosovara. Una situazione tutt'altro che tranquillizzante.—

