Nuova App del Piccolo, il giornale in un clic: come funziona la sezione edicola

Tutto il giornale in un click. L’estate è arrivata e le vacanze si avvicinano: quest’anno il Piccolo si fa ancora più tascabile e con la nuova app rimanere aggiornati sulle notizie e le storie del territorio sarà un gioco da ragazzi al mare o in montagna. Ecco allora la nuova app del Piccolo. La trovate sugli store di Android (Google Play) e iOS (App Store) per i vostri smartphone e tablet. Pensata per andare incontro alle esigenze di voi lettori e disegnata per renderla accessibile a tutti, la nuova app presenta agli utenti tre percorsi paralleli per essere sempre aggiornati, su ogni piattaforma. Qui vedete la sezione EDICOLA, dedicata a chi ama leggere il giornale e sfruttare così il lavoro di agenda e impaginazione dei giornalisti: qui potete sfogliare il quotidiano e tutti gli allegati in versione digitale. È possibile scaricare il Piccolo sin dal primo mattino per leggerla anche offline, se vi trovate in un posto dove non c’è campo. Come si scarica? Scaricare la app è facilissimo, basta cercare “Piccolo” negli store dei vostri telefoni o dei vostri tablet e seguire le istruzioni. Per i meno pratici qui e sui nostri canali social trovate dei video con le istruzioni passo, passo. Chi l’avesse già scaricata dovrà semplicemente aggiornarla. Con l’applicazione si rimane sempre loggati e con un solo click avrete immediatamente a disposizione le notizie della nostra provincia. L’esperienza di navigazione poi è più facile, veloce e immediata. L'articolo

00:48