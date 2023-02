Sanremo 2023, Elisa, Shari e Gino Paoli: tre cantanti monfalconesi sul palco dell’Ariston

MONFALCONE Da Simone Pafundi (monfalconese, classe 2006, il più giovane calciatore ad aver esordito in Nazionale dal 1911 a oggi) a Gino Paoli, classe 1934; nei 72 anni di differenza ecco gli astri di Elisa e Shari.

Dal calcio alla canzone per considerare come di questi tempi a Monfalcone i record sono di casa.

Infatti, sono tre i cantanti monfalconesi pronti per il palco del teatro Ariston nel 73° Festival di Sanremo in programma da oggi a sabato. Finora nelle precedenti edizioni non era mai successo nulla del genere.

La monfalconese Shari a Sanremo: «Ora sono pronta per l’Ariston» Elisa Russo 02 Febbraio 2023 l’intervistaElisa Russo

La prima cantante è la ventenne cantautrice Shari, considerata già da piccola “ragazza prodigio” la quale dopo varie esperienze musicali (ha aperto anche sette concerti de Il Volo) e collaborazioni tra cui Salmo e Benji & Fede, ha conquistato il 16 dicembre l’accesso fra i 28 “big” nella Finale di Sanremo Giovani, con l’intima ballad “Sotto Voce”. Ora porta in gara la canzone “Egoista” (produzione di Columbia Records/Lebonski 360°/Sony Music Italy), scritta dalla stessa Shari e composta insieme a Maurizio Pisciottu, Riccardo Puddu e Luciano Fenudi. Venerdì dedicato alle cover, Shari duetterà con il rapper Salmo, portando sul palco un medley di Zucchero Sugar Fornaciari. Nella stessa serata ritorna la pop star internazionale Elisa, vincitrice nel 2001 con “Luce –Tramonti a Nordest”, arrivata seconda lo scorso anno con “O forse sei tu” dopo “Brividi” Mahmood e Blanco. Formerà una coppia “stellare” nel duetto con Giorgia.

Infine, sabato sarà ospite dell’Ariston il terzo monfalconese, Gino Paoli, con oltre 60 anni di carriera, che ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo.

«Non mi sembra vero visto che manca pochissimo, forse è meglio così - le parole emozionate di Shari raccolte alla vigilia - . Mi sono accorta appena ieri che mancano poche ore al via»

Sei emozionata?

«Moltissimo, ma la prendo tranquillamente, mi sento bene e sono molto contenta di essere arrivata fin qui».

Come ti trovi tra i big?

«Mi sento parte di loro, sono tutti gentilissimi, gran parte li conoscevo, tranne Paola e Chiara e Colapesce Dimartino. Spero di incontrare Elisa magari il giorno delle cover».

“Egoista è una canzone che parla di amore?

«Anche. Il brano, tuttavia, racconta di quanto a volte nella vita si corre il rischio di essere egoisti in amore, pur di non restare soli. Sono molto legata a questa canzone perché è la mia vera indole dove si passa dal soul al pop con influenze urban ma senza mai snaturarsi».

E dopo Sanremo?

«Sicuramente sarò impegnata con altre canzoni, amo cantare dal vivo, ma sto ancora completando i dettagli».