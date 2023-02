A Sanremo 2023 Elisa duetta con Giorgia 22 anni dopo la vittoria con il brano “Luce”

MONFALCONE È difficile non cominciare dalla fine. E la fine è che venerdì, sulla rete ammiraglia di mamma Rai, andrà in onda il duetto dei duetti, la grande abbuffata di Sanremo. Elisa e Giorgia sul palco dell’Ariston. Ventidue anni dopo, di nuovo lì. Ma non un secondo round, ché nella vita entrambe hanno già vinto tutto. Piuttosto un cerchio che si chiude: nell’inizio la sua fine. Luce e Di sole e d’azzurro, le canzoni che spopolarono all’epoca e che pure adesso annodano i ricordi di milioni di italiani, di nuovo protagoniste, ancora una volta a esprimere inusitate sfumature, a distanza di anni.

Sanremo 2023, Elisa, Shari e Gino Paoli: tre cantanti monfalconesi sul palco dell’Ariston Ciro Vitiello 07 Febbraio 2023 Ciro Vitiello

E allora si deve proprio tornare a quel 2001. Tre marzo, sabato sera. Una città intera incollata allo schermo per seguire le piroette vocali di quella ragazza che faceva la parrucchiera di giorno e la sera cantava nei bar sotto casa, inseguendo il suo sogno. Elisa Toffoli, Elisa per tutti, un puntolino bianco nel tourbillon di fari, s’è mangiata il palco a 23 anni, sollevando in alto la statuetta del leone. Con Luce, il branco scritto assieme a Zucchero, impastando il ritornello – che prima non girava – con le parole suggerite al tavolo della cucina da mamma Silva, pure acconciatrice. Alle spalle giganti come i Matia Bazar e appunto Giorgia, un’altra voce con il super potere. Di sole e d’azzurro, la sua canzone, ha incantato tutti, ma non è basto ad andare oltre il secondo podio. Luce (Tramonti a nord est) ha sbaragliato in ogni categoria. Festival e Premio della critica Mia Martini. Trionfando come Miglior interpretazione e poi incassando il riconoscimento della Giuria di qualità.

E si giunge a venerdì 10 febbraio 2023, la serata per tradizione consacrata al duetto, pure nella 73ª edizione del festival sanremese. Stavolta Elisa non gareggerà: ha già dato nel 2022, vincitrice morale con O forse sei tu. Il pubblico ha voluto Brividi, Mahmood & Blanco incoronati re. Così stavolta Elisa tornerà sul palco da ospite, perché Giorgia la vuole come partner di duetto. Un omaggio all’amicizia, per due personalità che sono state fianco a fianco tante volte nel sostegno a importanti cause sociali e ambientali, da Amiche per l’Abruzzo a Una Nessuna Centomila. Ma il regalo più grande delle due cantanti da oltre una dozzina di milioni di dischi venduti è il tributo a un medley che incollerà per sempre le due hit, inizialmente rivali, Luce e Di sole e d’azzurro. Non si tratta però delle prima volta che Elisa e Giorgia canteranno assieme Luce, il trionfo di Sanremo 2001. Già nel settembre del 2017, in occasione dei primi vent’anni di carriera di Mrs Rigonat, la cantautrice romana, assieme ad altri colleghi, si era esibita a Verona interpretando Luce.

Come Elisa fino a un anno fa, anche Giorgia non è più tornata in gara dopo l’edizione (leggendaria) del 2001. Per la critica e il grande pubblico è già vincitrice. Lei porterà Parole dette male, brano che anticiperà il nuovo album Blu1 in uscita tre due venerdì. Gli spettatori si attendono faville: rivedere le due incontrastate signore della musica proprio sul palco che segnò due destini sarà un piacere per le orecchie di tutti. E poraccio, per dirla alla romana, chi canta dopo. Dopo due voci così, in grado di arrampicarsi sulle scale musicali conquistando vette irraggiungibili ai più.