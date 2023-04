Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, lunedì seggi di nuovo aperti

TRIESTE Hanno riaperto questa mattina, lunedì 3 aprile, alle 7, i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia per il secondo giorno di votazioni.

Ci si potrà recare alle urne fino alle 15. Subito dopo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, avrà inizio lo scrutinio. Gli elettori chiamati alle urne in Fvg sono oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In particolare, in 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.

Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali.

Affluenza alle 23 di domenica al 34,95%

L’affluenza alle ore 23 di ieri sera per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente:

Friuli Venezia Giulia - 387.762 votanti su 1.109.395 iscritti (1351 sezioni su 1360): 34,95%

Circoscrizione Trieste - 64.223 votanti su 211.162 iscritti: 30,41%

Circoscrizione Gorizia - 39.799 votanti su 117.975 iscritti (151 sezioni su 153): 33,73%

Circoscrizione Udine - 156.921 votanti su 410.423 iscritti: 38,23%

Circoscrizione Tolmezzo - 26.690 votanti su 80.827 iscritti: 33,02%

Circoscrizione di Pordenone - 100.129 votanti su 289.008 iscritti (312 sezioni su 319): 34,64%.

Affluenza alle 23 di domenica per il rinnovo Comuni sopra 15mila abitanti

L'affluenza alle ore 23 per l'elezione dei sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Udine e Sacile è la seguente:

Udine - 34.949 votanti su 80.650 iscritti: 43,33%

Sacile - 7.409 votanti su 17.684 iscritti: 41,89%

Elezioni 2023: affluenza ore 23 rinnovo Comuni sotto 15mila abitanti

Brugnera - 3635 votanti su 8176 iscritti: 44,45 per cento Cavasso Nuovo - 655 votanti su 1696 iscritti: 38,62%

Faedis - 1363 votanti su 3090 iscritti: 44,11 per cento Fiume Veneto - 4938 votanti su 10759 iscritti: 45,89%

Fiumicello Villa Vicentina - 2746 votanti su 5590 iscritti: 49,12%

Fogliano Redipuglia - 1146 votanti su 2655 iscritti: 43,16%

Forgaria nel Friuli - 815 votanti su 2322 iscritti: 35,1%

Gemona del Friuli - 4881 votanti su 11810 iscritti: 41,69%

Lauco - 388 votanti su 752 iscritti: 51,59%

Martignacco - 2769 votanti su 6268 iscritti: 44,17%

Polcenigo - 1317 votanti su 3931 iscritti: 34,81%

San Daniele del Friuli - 3254 votanti su 7798 iscritti: 41,72%

San Giorgio della Richinvelda - 1821 votanti su 4653 iscritti: 39,13%

Sauris - 156 votanti su 521 iscritti: 29,94%

Sequals - 988 votanti su 2466 iscritti: 40,06%

Spilimbergo - 4547 votanti su 10877 iscritti: 41,8%

Talmassons - 1837 votanti su 3976 iscritti: 46,2%

Tavagnacco - 5793 votanti su 12667 iscritti: 45,73%

Treppo Ligosullo - 402 votanti su 841 iscritti: 47,8%

Valvasone Arzene - 1790 votanti su 4131 iscritti: 43,33%

Vito d'Asio - 372 votanti su 1430 iscritti: 26,01%

Zoppola - 3299 votanti su 8191 iscritti: 40,27%

I dati vengono forniti dal Servizio elettorale della Regione e sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it).