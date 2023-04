Elezioni Comunali, Pisano-bis a Fogliano Redipuglia: doppiato il rivale Muset

FOGLIANO Non c’è stata quasi partita a Fogliano Redipuglia, l’unica realtà dell’Isontino andata al voto anche per eleggere la nuova amministrazione comunale. Cristiana Pisano, sostenuta dalla Lega e dalla civica Uniti per il Paese, ritorna sindaco con il 67% dei consensi, quasi dieci punti in più rispetto al 2018, allungando la striscia vincente del centrodestra nel piccolo centro della Bisiacaria.

Pisano ha doppiato per 911 voti a 450, il suo avversario, Massimo Muset sostenuto da Cambiamento per una Fogliano Redipuglia vincente, espressione del Pd. Discesi in campo a fatica, Muset e la sua lista hanno però permesso di evitare un possibile commissariamento nel caso in cui la corsa in solitaria di Pisano non avesse visto andare al voto il 50% più uno degli aventi diritto. Lo ha riconosciuto nella serata di ieri, non appena divenuta certa la vittoria, la rieletta sindaco. «Dobbiamo ringraziare Muset, perché l’affluenza a Fogliano Redipuglia è stata superiore di dieci punti alla media dell’affluenza delle elezioni regionali e credo sarebbe stato difficile raggiunbgere il quorum», ha affermato Pisano. Già con lo sguardo alla ripresa dell’attività e alla composizione della nuova squadra che l’affiancherà da qui al 2028, Pisano non potrà comunque non tenere conto dell’esito del voto, che questa volta ha premiato la sua civica, che fa sei consiglieri, e non la Lega (quattro). «Ci rimettiamo in ogni caso al lavoro: abbiamo tante opere pubbliche già finanziate da realizzare – ha aggiunto Pisano, che ha atteso l’esito del voto negli spazi della Pro Loco, adiacenti al municipio –. Poi ci dedicheremo a sociale, turismo, cultura».

Alla rieletta sindaco l’avversario Massimo Muset ha augurato non a caso buon lavoro. «Ha molto da fare», ha affermato Muset, preannunciando il suo impegno all’interno del Consiglio comunale. «Non c’è delusione in questa sconfitta – ha proseguito –, ma la consapevolezza che c’è molto da fare per cambiare il paradigma del centrodestra a Fogliano Redipuglia. È un punto di partenza per il centrosinistra per costruire risultati diversi in futuro». Muset si è detto inoltre soddisfatto che i suoi appelli al voto abbiano avuto un effetto positivo. «Anche se poi magari i cittadini sono andati alle urne per votarmi contro», ha aggiunto con il sorriso nella voce. Muset, a differenza di Alessandra Messineo, candidata sindaco del centrosinistra cinque anni fa, e ora eletta nella civica di Pisano, ha avuto l’appoggio di una sola lista, tramontata la lista unitaria Insieme per alcuni dissidi tra i dem e l’ala più di sinistra. Quello che esce dal voto di domenica e lunedì è comunque un Consiglio comunale rimaneggiato a fondo.